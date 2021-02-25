為傳播妹起開打！高雄刺青店外濺血　1男頭破血流倒騎樓

▲高雄新興一間刺青店前發生衝突 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄新興區南台路上25日凌晨有兩派人馬發生衝突，場面一度混亂，一名21歲男子在過程中遭酒瓶砸傷頭，經警方了解，雙方是因為其中一方騷擾傳播妹而爆發口角，進而發生肢體衝突，警方以車追人持續追查其餘共犯，3小時內迅速查獲4名涉嫌動手犯嫌到案，全案共計查獲6名嫌疑人到案，警方訊後將依妨害秩序等罪移送法辦。

高雄新興分局中山所於25日3時許接獲報案南台路有民眾糾紛，立即趕抵現場，現場一名21歲的男因遭酒瓶打傷，頭破血流倒臥在騎樓，救護人員趕緊將送醫院救治，更帶回在場6男4女釐清案情。

▲警方將涉案嫌疑人帶回警局 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方調查後發現，起衝突的兩派人馬是朋友關係，胡姓等6名友人由嘉義南下高雄一間刺青店聚會，聚會當中嘉義一方友人出口騷擾傳播妹，讓傳播妹感覺不舒服，才讓高雄這方為了出氣才引發口角，進而導致肢體衝突。其中，21歲的黃男及許男坦承動手，警方立即組成專案小組調閱監視器，漏夜偵辦以車追人持續追查其餘共犯，並於5時50分許，3小時內迅速查獲侯男、黃男、高男及胡男等4名涉嫌動手犯嫌到案，全案共計查獲6名嫌疑人到案，警方訊後將依妨害秩序等罪移送法辦。

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