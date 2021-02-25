妻罹乳癌動刀！術後老公重複「一句話」　名醫感動：嫁對人了

▲醫院是最能夠看透人性的地方。（示意圖／123RF）

實習記者閔文昱／綜合報導

醫院每天上演生離死別，是最能夠看透人性的地方。專醫治乳癌、桃園敏盛醫院副院長江坤俊醫師昨天在結束最後一台乳癌手術後，向病人的先生解釋病情，雖然感覺得出來他不是很理解，但他卻不斷重覆說「那拜託江醫師你幫她用最好的藥」，讓他相當感動，想跟患者說「妳嫁對人了」。

名醫江坤俊昨（24日）在臉書「江坤俊醫師」分享一位深愛太太的先生故事。他表示，在結束最後一台乳癌手術，走出開刀房跟病人的先生解釋病情，他太太的運氣不好，原本要做乳頭保留的乳房全切除手術，但開刀下去發現癌細胞已經侵犯乳頭了，甚至連淋巴結也有轉移，於是便將這個消息解釋給她的丈夫聽，過程中丈夫雖然沒有很理解但還是頻頻點頭，甚至不斷重複「那拜託江醫師你幫她用最好的藥」，讓他相單感動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲名醫江坤俊昨天結束最後一台乳癌手術後，分享這對鶼鰈情深的夫妻故事。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

江坤俊表示，他在解釋病情時這名先生的反應很明顯就是聽不太懂，但仍然相當希望醫生能最好的藥醫治他的太太，這樣的行為讓他覺得「很可愛，很感動」，也決定把件事PO出來跟大家分享，並向他的太太說「妳嫁對人了」。

許多網友看完貼文後，紛紛感動表示，「因為走過而深深感受，在最彷徨低落的那個時候，身邊的那個人真的非常重要。」、「在醫院看了太多的冷漠無情，看到這種暖心的真好」、「除了嫁對人，也遇到了好的醫療人員，謝謝你們」、「伴侶一直不離不棄的陪伴，真的是人生中最大的幸福」、「為什麼看到最後眼眶泛淚」、「真的都是滿滿的愛才會一直說用最好的東西」。

相對於這樣暖心故事，日前一名女網友「靠北婚姻2.0」發文感慨，表示前陣子生產過程不太順利，需要老公簽署一些醫療行為上的同意書，沒想到他卻不斷跳針問醫護「這有保險給付嗎？」讓她非常心寒。

剛結束最後一台乳癌手術 走出開刀房跟病人的先生解釋病情 他太太有點運氣不好 本來要做乳頭保留的乳房全切除手術 但開刀下去發現癌細胞已經侵犯乳頭了… 術前的影像學檢查都看不出來… 更讓我意外的是 淋巴結也有轉移了… ... 由江坤俊醫師發佈於 2021年2月24日 星期三

▲江坤俊發文表示，丈夫單純希望太太能被醫治好的行為相當令人感動。