乳癌增生、移轉！中研院發現惡化機制　揭生育蛋白質關鍵

▲中研院發現乳癌惡化機制。（圖／中央研究院提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

隨著醫學進步，目前乳癌患者的五年存活率已有90%。然而，一旦發生癌症轉移，存活率便會陡降到30%以下。因此，如何避免癌細胞的擴散，是現今乳癌治療的重點之一。中央研究院研究團隊近期發現一項乳癌惡化的機制，蛋白質會隨著微環境的氧氣含量而增減，促使乳癌的增生與移轉，未來可望幫助臨床診斷及治療。

中研院基因體研究中心研究員黃雯華表示，蛋白質DSG2原本常見於表皮細胞，負責細胞之間的黏附。2016年團隊在分析乳癌轉移的基因數據時，發現DSG2含量異常的高。經比對乳癌病患的檢體切片後也發現，癌細胞有DSG2的病患，存活率明顯偏低，並有較高的復發機率。同樣的現象，在以國外患者為族群的基因研究中也被證實，且不受限於乳癌的種類。

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在動物實驗中，研究團隊將乳癌細胞植入小鼠乳腺脂肪袋，發現其乳癌細胞的DSG2基因表現量越高，小鼠的乳癌腫瘤就越大。不僅如此，其血液內以及轉移到肺臟的癌細胞也明顯較多。團隊進一步觀察發現，DSG2並非一直大量表現，而是會在特定階段中減少表現。此一改變，將使其成為癌症轉移的推手。

黃雯華解釋，癌細胞首先在乳房大量生長，並會藉由DSG2的黏附能力使腫瘤不斷增大。而當腫瘤核心的微環境開始出現缺氧的狀態時，另一種蛋白質──厭氧關鍵調節蛋白HIF-1α便會啟動反應：抑制DSG2。少了DSG2，癌細胞失去黏附力，開始脫離原生腫瘤、進入血液隨著循環系統傳播到體內其他部位，並生長成新腫瘤，形成癌轉移。

「值得注意的是，在有DSG2的小鼠體內，血液中的腫瘤細胞出現更多群聚移動的情況。」黃雯華推測，有DSG2的癌細胞有可能成群簇的從腫瘤邊緣剝落進入血液中，而DSG2也幫助這些血液中的癌細胞成團移動，比起單一癌細胞，更能在循環系統內存活下來，也更容易在其他組織附著、落地生根。

掌握DSG2的促癌機制，有助於將其作為癌症診斷的生物標記。黃雯華舉例，未來在臨床診斷上，可分析腫瘤中與血液中癌細胞的DSG2含量，以追蹤預後的表現，或檢視治療方法是否奏效。此外，也可以將DSG2作為治療標靶。然而，研究團隊也強調，相關治療策略的開發，仍須考量DSG2在癌症不同階段中的表現量及功能，有待癌症研究領域進一步探討。

事實上，不只有乳癌，許多數據也顯示子宮頸癌、頭頸癌和肺癌等也都有大量DSG2，且會影響預後情形，DSG2將有機會成為未來癌症研究關注的新焦點之一。除此之外，本研究另一項突破過去的發現，則是HIF-1α不僅會透過激活促癌基因使癌症惡化，有時還會藉由抑制其他促癌基因（如DSG2）的表現，加速腫瘤轉移。這也是相關領域未來值得留意的面向。研究論文已於本（2021）年1月19日發表於《美國國家科學月刊》（PNAS）。

