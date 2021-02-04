　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

乳癌增生、移轉！中研院發現惡化機制　揭生育蛋白質關鍵

▲▼ 乳癌增生、移轉！中研院發現新惡化機制　揭生育蛋白關鍵 。（圖／中央研究院提供）

▲中研院發現乳癌惡化機制。（圖／中央研究院提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

隨著醫學進步，目前乳癌患者的五年存活率已有90%。然而，一旦發生癌症轉移，存活率便會陡降到30%以下。因此，如何避免癌細胞的擴散，是現今乳癌治療的重點之一。中央研究院研究團隊近期發現一項乳癌惡化的機制，蛋白質會隨著微環境的氧氣含量而增減，促使乳癌的增生與移轉，未來可望幫助臨床診斷及治療。

中研院基因體研究中心研究員黃雯華表示，蛋白質DSG2原本常見於表皮細胞，負責細胞之間的黏附。2016年團隊在分析乳癌轉移的基因數據時，發現DSG2含量異常的高。經比對乳癌病患的檢體切片後也發現，癌細胞有DSG2的病患，存活率明顯偏低，並有較高的復發機率。同樣的現象，在以國外患者為族群的基因研究中也被證實，且不受限於乳癌的種類。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 乳癌增生、移轉！中研院發現新惡化機制　揭生育蛋白關鍵 。（圖／中央研究院提供）

在動物實驗中，研究團隊將乳癌細胞植入小鼠乳腺脂肪袋，發現其乳癌細胞的DSG2基因表現量越高，小鼠的乳癌腫瘤就越大。不僅如此，其血液內以及轉移到肺臟的癌細胞也明顯較多。團隊進一步觀察發現，DSG2並非一直大量表現，而是會在特定階段中減少表現。此一改變，將使其成為癌症轉移的推手。

黃雯華解釋，癌細胞首先在乳房大量生長，並會藉由DSG2的黏附能力使腫瘤不斷增大。而當腫瘤核心的微環境開始出現缺氧的狀態時，另一種蛋白質──厭氧關鍵調節蛋白HIF-1α便會啟動反應：抑制DSG2。少了DSG2，癌細胞失去黏附力，開始脫離原生腫瘤、進入血液隨著循環系統傳播到體內其他部位，並生長成新腫瘤，形成癌轉移。

「值得注意的是，在有DSG2的小鼠體內，血液中的腫瘤細胞出現更多群聚移動的情況。」黃雯華推測，有DSG2的癌細胞有可能成群簇的從腫瘤邊緣剝落進入血液中，而DSG2也幫助這些血液中的癌細胞成團移動，比起單一癌細胞，更能在循環系統內存活下來，也更容易在其他組織附著、落地生根。

▲▼ 乳癌增生、移轉！中研院發現新惡化機制　揭生育蛋白關鍵 。（圖／中央研究院提供）

掌握DSG2的促癌機制，有助於將其作為癌症診斷的生物標記。黃雯華舉例，未來在臨床診斷上，可分析腫瘤中與血液中癌細胞的DSG2含量，以追蹤預後的表現，或檢視治療方法是否奏效。此外，也可以將DSG2作為治療標靶。然而，研究團隊也強調，相關治療策略的開發，仍須考量DSG2在癌症不同階段中的表現量及功能，有待癌症研究領域進一步探討。

事實上，不只有乳癌，許多數據也顯示子宮頸癌、頭頸癌和肺癌等也都有大量DSG2，且會影響預後情形，DSG2將有機會成為未來癌症研究關注的新焦點之一。除此之外，本研究另一項突破過去的發現，則是HIF-1α不僅會透過激活促癌基因使癌症惡化，有時還會藉由抑制其他促癌基因（如DSG2）的表現，加速腫瘤轉移。這也是相關領域未來值得留意的面向。研究論文已於本（2021）年1月19日發表於《美國國家科學月刊》（PNAS）。
 

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
鄭爽爆和2孩子視訊「痛哭大喊對不起」　疑旁人引導：叫媽媽
小王探索敏感點！人妻腿抖喊「頂到了」　老公崩潰
瘋傳胡歌、劉亦菲領證結婚！　知情人爆「年底正式官宣」
快訊／欣興電子再火警！　濃厚黑煙不斷竄出

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃機第三航廈招標瑕疵今重新再公告　完工期估得延後3個月

媽病逝1年！爸忽拋喜訊「要和小姨子結婚了」　他怒炸：沒倫理道德

學生沉迷成人片！他曝日本偶像「2天拍1片」變AV天后：比你還努力

「女廁抓出變態」女OL驚：公司也淪陷！網見天菜條件歪樓：浪費了

LIVE／部桃群聚事件今關鍵期滿！陳時中14時說明

醫師男友拿宵夜會居檢女…還陪睡2晚！盧秀燕不解：2周也忍不了？

獨／醫師陪睡居檢女友足跡曝！傳任職大型醫院　2天住滿24小時

巴基斯坦境外生滯留杜拜4個月　權益小組籲教育部進行援助

智能溫控針加持　醫師：「魔方67」療程效果媲美拉皮手術

歷時61天瑞芳-猴硐終於通車！台鐵人忍2°C低溫「泡水裡」搶修

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

雞排妹哭了！「我到底做到哪裡才夠」　被質疑說謊：為何說出來的變成罪人？

叫我嗎？姊姊連續6次喊「皮蛋」 汪奔房間燦笑回應...網：秒融化

給嬤顧7天！牠被寵到「忘記親娘」　看媽靠近...秒怒汪汪叫：別碰我

柴柴驚見「親戚遭剝皮」掛門外！　嚇爛緊酸...網笑：當時害怕極了

台江大道6死車禍「開到飛起來」　工務局勘查：路面無落差、坑洞

桃機第三航廈招標瑕疵今重新再公告　完工期估得延後3個月

媽病逝1年！爸忽拋喜訊「要和小姨子結婚了」　他怒炸：沒倫理道德

學生沉迷成人片！他曝日本偶像「2天拍1片」變AV天后：比你還努力

「女廁抓出變態」女OL驚：公司也淪陷！網見天菜條件歪樓：浪費了

LIVE／部桃群聚事件今關鍵期滿！陳時中14時說明

醫師男友拿宵夜會居檢女…還陪睡2晚！盧秀燕不解：2周也忍不了？

獨／醫師陪睡居檢女友足跡曝！傳任職大型醫院　2天住滿24小時

巴基斯坦境外生滯留杜拜4個月　權益小組籲教育部進行援助

智能溫控針加持　醫師：「魔方67」療程效果媲美拉皮手術

歷時61天瑞芳-猴硐終於通車！台鐵人忍2°C低溫「泡水裡」搶修

百變黑貓再現！陳美鳳化身「埃及豔后」突破秀場演出

桃機第三航廈招標瑕疵今重新再公告　完工期估得延後3個月

僑外生打工時數不受限！　勞動部：寒假不在這規範內

媽病逝1年！爸忽拋喜訊「要和小姨子結婚了」　他怒炸：沒倫理道德

狂買30片黏鼠板放家裡！實測1個月「結局超崩潰」　他驚呆：像示威

學生沉迷成人片！他曝日本偶像「2天拍1片」變AV天后：比你還努力

男搶救墜谷愛妻…竟成「懸崖底雙屍」！5歲童全程目睹　瞬間成孤兒

威廉森猛砍28分7籃板6助攻　鵜鶘下半場轟爆太陽收勝

迪麗熱巴胸下看光！「金色魚尾裙」S曲線來猛的　網：美到窒息

「緩和台海緊張局勢」　美智庫警告：改善美中危機管控　

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

生活熱門新聞

今年是「寡婦年」！立春有8大禁忌

男大生「返台東確診」　陳時中回應

館長不捨雞排妹：人家性感「不代表隨便」

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

網美老公「一腳踩在草莓苗」遭公審！本尊現身回應了

春雷恐響！過年2變天時間出爐　全台小年夜起防大雨

來台定居理由讓人鼻酸　日本女高材生：很久都走不出來

醫陪睡台中居檢女友2夜　網挺解職

「3生肖」立春後大轉運　愛情、財運雙得意

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

全聯進口餅乾黏綠貼紙　背後原因曝光

醫師男陪睡居檢女　一採結果出爐

美女房客3個月毀套房　房東拍下一條腿

便當配菜4天王　他崩潰：剩雞腿

更多熱門

相關新聞

狗未絕育乳癌亡　5大防癌秘訣曝

狗未絕育乳癌亡　5大防癌秘訣曝

每年2月4日是世界癌症日，癌症死亡率已連續37年盤踞國人十大死因第一名，同樣，癌症也為犬貓十大死因之首。民眾飼養毛寶貝照顧妥善，平均壽命延長，寵物在老化過程中則容易因內在及外在因素作用下引發腫瘤病變，除了及早發現癌症加以治療，新北市政府動保處提供預防寵物罹癌5大祕訣，積極預防癌症發生，也是每位飼主可以為每個毛寶貝做的事。

浩鼎案遭彈劾　翁啟惠盼監院重審還清白

浩鼎案遭彈劾　翁啟惠盼監院重審還清白

不只看期別！HER2乳癌治療策略

不只看期別！HER2乳癌治療策略

6大關鍵食物免疫力UP！

6大關鍵食物免疫力UP！

中研院5藥物可降新冠病毒量

中研院5藥物可降新冠病毒量

關鍵字：

乳癌中研院惡化蛋白質

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹談性騷「桌上擺飛機杯」真實原因曝光

被帥醫打屁屁　雞排妹：他可以你不行

即／欣興電子再火警！濃煙不斷竄出…警消搶救中

快訊／政院拍板育兒津貼加碼　分2年調漲到5000元

網美採草莓照！　業者驚訝回應了

鳳山女孩遭飲料淋頭　屁孩圍毆賞巴掌

今年是「寡婦年」！立春有8大禁忌

1人毀一座城新冠毒后病亡！引爆當地群體感染

男大生「返台東確診」　陳時中回應

醫生聽診器放衣服裡「來回摸乳頭」

小樂吳思賢染毒首發聲

《全明星2》驚見「女大咖探班」！

趙少康聯手韓國瑜　高嘉瑜神回14字

吳兆絃澄清大頭症　夜店公關狠打臉

即／鳳山女孩父親提告　警追出霸凌5屁孩

更多

最夯影音

更多
雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」
大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面