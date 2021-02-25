被踢出LINE群！怒控「剝奪言論自由」求償20萬　勝負關鍵曝光

▲林姓男子不滿被踢出群組，提告要莊姓男子賠償他20萬元。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者徐愷昕／台北報導

林姓男子先前以學員身分加入了某「危老重建推動師公會」的LINE群組，不過後來他卻與裡頭的莊姓講師槓上，還數度在群內質疑對方學歷；莊男因氣不過林男言論將他踢出群組，不料卻遭林男提告求償20萬元。案經台北地院審理，法官認為林男言論早已偏離學術交流討論目的，審結判他敗訴，莊免賠。

▲法官認為莊男有維持LINE群組的義務，有權利踢出林男。（圖／記者徐愷昕攝）

莊姓男子是「台北市危老重建推動師公會」的理事長，同時也是公會培訓課程的講師，為了能服務學員，讓學員方便發問及交流，他成立了一個LINE群組，林男則於2020年參加培訓後受邀加入該群組。

林男提告主張，他僅是因為拒絕提供停車場鑰匙及車位讓莊男使用，對方就於2020年3月9日晚間將他踢出群組，故意不法侵害他的言論自由權，對此，向莊提告並求償20萬元精神慰撫金。

法庭上，莊男喊冤稱自己才是受害者，不僅遭林男欺騙金錢，且林男還經常於LINE群組內質疑他學歷，發表言論妨害他名譽，他是因實在忍無可忍，才將林男踢出群組，否認有任何侵害林男言論自由的行為。

台北簡易庭審理時發現，林男在群組內確實有許多針對莊男所發表的言論，且當有人出言替莊發聲時，林男也會直接針鋒相對，顯然該對話已逐漸偏離該群組原有的學術交流討論目的；法官認為，莊男有維持群組的義務，自有管理群組加入成員的必要，故將人剔除並沒有問題，審結認定莊男行為不算侵害林男言論自由權，免賠償。

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