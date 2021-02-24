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酒後暴力硬上女助理！色講師：妳說不我就會停…道歉信成鐵證

▲桃園市陳姓男子於2016年間趁女子酒醉時性侵得逞，女子事後驚覺內褲上有精液怒告陳男。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲女子小紅（化名）一日與老闆阿勇討論工作細節時，慘遭對方強壓在床性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

在房地產開課講師阿勇（化名）身邊擔任助理的女子小紅（化名），一日至阿勇家與其討論工作細節時，慘遭對方強壓在床性侵！小紅事隔半年才鼓起勇氣報警，怎料阿勇卻辯稱自己當時喝醉、沒有印象；法官審結不採信其說詞，最後根據阿勇案發後曾寫下的「道歉信」，依妨害性自主罪判他有期徒刑3年6月。可上訴。

阿勇2018年間因工作需求，透過友人介紹找了小紅擔任其助理。小紅2019年7月1日晚上透過LINE與阿勇討論工作時，因阿勇遲未回覆，遂拿著急件資料到阿勇租屋處，不料她準備離場之際，阿勇竟轉移話題並藉酒裝瘋，直接拿起身旁鐵製物品丟砸小紅，並以身體將她壓制在床，強吻完暴力性侵得逞！過程中小紅不斷推拒反抗，但阿勇竟威脅若不從，將對小紅的家人、朋友不利。

案發隔（8）月底，阿勇在小紅前往香港工作之際寫了一封道歉信，內容表示，「對不起。請原諒我7／1當天晚上的所做所為打破了我們的協議，破壞了妳好不容易對我的信任，破壞了原本我說的那樣，只要妳說不我就會停下來」，接著還擔保自己未來一定可以克制，「妳說不要，我一定會停下來，一定會尊重妳」等語。

法庭上，阿勇否認有與小紅發生性行為，辯稱自己會寫道歉信，是因為小紅說自己受傷，要求他道歉，他因很在乎女方，所以才寫下這封信；阿勇的辯護律師則提出質疑，指出小紅超過半年才提出告訴，與一般性侵被害人會立即前往醫院驗傷、報警之常情有違。

橋頭地院審理時，小紅表示阿勇是房地產開課的講師，和另一名講師合夥開課，她算是阿勇的助手，團隊還有其他工作夥伴，她不希望因為和自己和阿勇間的事情影響團隊作業，才繼續與阿勇有所互動。對此，法官同意小紅說詞，認為她衡量自己與阿勇間原所建立的友誼及工作計畫，選擇隱忍或說服自己原諒、遺忘阿勇所為屬常情。

法官認為，阿勇與小紅為工作夥伴、交情甚篤，但他竟不知控制自己一時私慾，對小紅強制性交，行為不僅已侵害女方的性自主權，更破壞了小紅對他的信賴及友誼，衡量他大學畢業的教育程度，至今仍未與女方達成和解等情狀，審結依強制性交罪判處有期徒刑3年6月。可上訴。

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