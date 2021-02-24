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社會 社會焦點 保障人權

36分鐘狂飆下屬17句髒話…女主管獲無罪！法官認她「自己招罵」

記者徐愷昕／高雄報導

楊姓女子在高雄市某公司廠房擔任主管職，卻被下屬吳姓女子指控2018年9月27日間在實驗室飆罵「你臭俗仔啊」、「X你娘」等髒話，遭求償10萬元。案經法院審理，法官認為楊女飆罵時現場並無其他人，不構成公然要件，且根據實際情形也可知，是因吳女不斷出言騷擾，楊女才情緒失控，故審結判她無罪。

▲▼實驗室。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲楊姓女子在實驗室飆罵女下屬，法官認定該場所「非公共場域」，故審結判她免罰。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

據判決，楊女與吳姓女下屬因為工作事務互生不快，事發當天中午12時許竟然在存有濃硫酸等化學溶液的實驗室開罵，包含「他媽的」、「你臭俗仔啊」、「X你娘」等等，36分鐘內就飆出17句髒話，足以貶損吳女的人格與名譽。

然而，楊女堅決否認有做出任何公然侮辱的行為，辯稱案發地點的實驗室有門禁管制，平時會上鎖，除了她、下屬和輪值晚班的人員之外，其他人進入都要徵得同意並登記，「當天只有我們兩人在場，他對實驗室工作流程常自作主張，品管部主管也曾多次為此召開會議確認規範，她（吳女）還是屢次在我忙碌時頻頻發問，我才對工作上的事情與她溝通，並非刻意針對，而是要表達對她的行為感到憤怒，是情緒性發言。」

品管部鄭姓課長證稱，該實驗室門窗都是緊閉的，頂多可以聽到室外機器的聲音，外面人員的聲音無法傳進去，而室外的廣場主要用來堆置雜物及切割，施工噪音很大，所以外面也聽不到裡面的聲音，至於鑰匙是從業人員一人一把，但門口貼有告示，非相關人員不會自行進去，就算要開門，也有要求要先敲門提醒。

橋頭地院一審判楊女無罪；案經吳女上訴，她於庭中強調，實驗室內如果有人並不會上鎖，任何人都可以自由進出，例如公司高層臨時派人送樣，應該符合「公然」的要件，但高雄高分院法官檢視錄音檔證據，發現實驗室內自始至終都只有雙方當事人，並無大門開啟或關閉的聲音，可見期間無他人進出。

高院審理時指出，楊女飆罵時現場並沒有其他人，顯見實驗室並非公共場所或公眾得出入之場所；另外，吳女已不是公司新人，但她卻時常出包，衡量吳女於庭中自認，是因自己看錯紀錄而招來謾罵，法官就此認定楊女並非無端罵人，內容也未達到侵害吳女名譽權程度，只是出於對楊女的工作效率、工作態度不滿所為情緒上的發洩，審結判吳女敗訴，楊女免賠。

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