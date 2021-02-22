AZ疫苗副作用多！恐爆緩打潮　指揮中心揭「數據」：BNT更強烈

記者張乃文／台北報導

新冠肺炎疫苗陸續問世，台灣從COVAX取得20萬劑AZ疫苗，不過，國外卻陸續傳出疫苗的效力不足，歐洲更有醫護人員傳出接種後出現不良反應而停打。不過，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也解釋，在產生免疫反應上，mRNA的抗體反應是比較強烈的，因此是mRNA的疫苗所產生的副作用比例較高。

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

針對各廠牌副作用，羅一鈞今（22）日在指揮中心記者會提到，把疫苗分為2類，以載體疫苗AZ為一類，另外一種是mRNA類別的BNT及莫德納，事實上在產生疫苗抗體反應或免疫反應上，mRNA類是較為強烈的，目前觀察下來，也是此類的副作用比例較高，臨床試驗中，BNT有75%的人會出現系統性全身症狀，另美國接種的統計數據中，約有25%在接種2劑後曾出現發燒的症狀。

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至於歐洲方面，法國、瑞典等因施打AZ疫苗有發燒情形，羅一鈞也強調，數據顯示約是百分之10幾至20出頭，「並沒有比mRNA的副作用來得更高」，且當地沒有其他疫苗可以做比較，因此目前仍會持續觀察這些媒體報導及官方統計，AZ疫苗副作用比例是否比其他疫苗高，不過，現今尚未看到明確的結果。

指揮官陳時中也補充，「不良反應或副作用本來就有疫苗的補償辦法」，但要透過預防接種專家做事實認定。