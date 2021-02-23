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LIVE／緬甸救援班機36人採檢結果　陳時中最新說明

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（23）日將於下午2時召開臨時記者會，由指揮官陳時中親自說明疫情及防疫作為。因應緬甸發生軍事政變，華航提供救援班機，接回82名乘客，其中36人無法提供3日內陰性證明，入境後須自費採檢。指揮中心昨表示，目前還沒有發現陽性，如果有案例，今天會有結果，預期相關細節將於會中說明。

指揮中心統計，截至目前國內累計171,139例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含168,649例排除)，其中942例確診，分別為826例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、893人解除隔離、40人住院隔離中。

▲▼0218中央流行疫情指揮中心記者會,陳時中,周志浩,莊人祥,。（圖／指揮中心提供）

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▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

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