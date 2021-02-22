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LIVE／公司逼案943外出受訓遭罰1.5萬　陳時中最新說明

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日下午2點將召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。部立桃園醫院感染落幕，疫苗購買也傳出好消息，預計總量上看4500萬劑；另外，案943在自主健康管理期間期間，公司負責人執意安排他接受訓練，衛生局確認違法並開罰公司1.5萬元。針對上述議題，預計記者會上也將進一步回應。

台灣積極搶購新冠肺炎疫苗，陳時中昨透露，台灣新冠疫苗「上看4500萬劑」，其中COVAX分配的AZ疫苗最快月底才抵台，目前已到手的疫苗分別有COVAX分配的476萬劑、與AZ簽約的1000萬劑以及莫德納505萬劑，共1981萬劑。

另外，案943菲籍移工於自主健康管理期間未期滿前，公司負責人未聽員工勸阻，執意安排到永康區某大樓接受訓練，而台南衛生局昨日依法開罰1.5萬元，但被外界認為罰款太輕。衛生局今日表示，由於有5名員工都是自主健康管理期間被要求到公司受訓上課，因此會考量將罰金乘以5倍。

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因應緬甸發生軍事政變，中華航空公司CI7916航班已接回82人。發言人莊人祥昨表示，當地疫情狀況良好，抵台並未安排集中檢疫。據了解，當中有28人緊急情形無法提供3日內陰性證明，得入境後採檢，預料採檢結果將於記者會上公布。

▲▼1月17日中央流行疫情指揮中心記者會,莊人祥發言人,張上淳專家諮詢小組召集人,陳時中指揮官, 周志浩疫情監測組組長,傳染病防治醫療網北部指揮官黃玉成。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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