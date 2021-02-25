卡達世界盃爆血汗工程！10年竟死6500人　政府未驗屍就判死因遭批

▲自FIFA在10年前宣布卡達獲得2022年世界盃主辦權後，已有至少6500名外籍移工死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

自阿拉伯國家卡達10年前獲得世界盃主辦權以來，政府便啟動了一項前所未有的建設計劃，為2022年的世足賽做準備。不過英國《衛報》最近揭露，政府資料顯示，在籌備世界盃的這段期間，竟有至少6500名外籍移工死亡，意味著自2010年12月起，平均每周有12名移工逝世，而《衛報》相信，實際死亡人數可能來得更高。

據英國《衛報》報導，在世足賽籌備期間死亡的外籍移工分別來自印度、孟加拉、尼泊爾、斯里蘭卡和巴基斯坦。致力於維護海灣地區勞工權益的組織FairSquare表示，雖然死亡記錄不按職業或工作地點分類，但許多死亡的工人很可能是受僱於世界盃基礎設施項目，包括建造機場、道路、飯店及場館等；該組織也發現，卡達酷熱的天氣也可能是許多工人死亡的重要因素之一。

由於政府公佈的死亡人數不包括來自菲律賓和肯亞的移工，發生在2020年最後幾個月的死亡案例也不包括在內，因此《衛報》相信，實際的死亡數字可能來得更高。《衛報》也發現，許多移工在死亡後往往在沒有進行驗屍的情況下，就被判斷為自然死亡，因此《衛報》在報導中強調，政府的這份死亡記錄欠缺透明度、嚴謹性和細節。

卡達世界盃組委會對此表示，他們並不認同建設項目中死亡人數不准確的說法，但對所有悲劇深感遺憾，並將展開調查，以從中吸取教訓。國際足球總會（FIFA）則指出，他們一直都全力保護所有工作人員的權利，在過去FIFA的建築工程中，事故發生率也比其他建築項目來得低，因為FIFA採取的是非常嚴格的健康與安全措施。

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