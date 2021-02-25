助敘政權虐民人士遭定罪　德法院判決創全球首例





▲敘利亞大馬士革巴爾札赫區（Barzah）科學研究中心遭美英法飛彈狂轟，一夜間夷為平地。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社德國科布倫茲24日綜合外電報導

德國法院今天判決一名前敘利亞情報人員共謀犯下違反人道罪。這是全球第一宗針對敘利亞總統阿塞德政府虐民行徑的法律判決。

法新社報導，44歲的賈里柏（Eyad al-Gharib）被判4年半徒刑，因他曾於2011年秋天在敘利亞的杜馬（Duma）協助逮捕至少30名抗議者，並將他們送往大馬士革（Damascus）的哈蒂柏拘留中心（Al-Khatib）。抗議者在那裡飽受虐待。

阿拉伯之春風潮在2011年3月15日席捲敘利亞，至今已過了近10年，德國法院今天作出全球第一起大馬士革政權壓迫抗議者的相關判決。

法官柯貝（Anne Kerber）形容，敘利亞政權「廣泛並系統性地鎮壓」抗議者。

德國外長馬斯（Heiko Maas）樂見這項「歷史性判決」，他說這「不只是對敘利亞境內的人，對許多人而言，都具有高度象徵意義上的重要性」。

馬斯推文寫道：「這是第一起對敘利亞虐待行徑究責的判決，至少實現了一點正義。」

敘利亞人莫克達（Wassim Mukdad）曾在哈蒂柏拘留中心受虐，身為原告的他說，這項判決是一道「希望之光」。

莫克達在作證時表示：「這只是剛開始而已，總有一天，阿塞德（Bashar al-Assad）與他的親信、軍方和情報官員都將面臨審判。」

賈里柏過去為敘利亞情報單位低階成員，他在2012 年叛逃後，最終於2013年2月逃離敘利亞。賈里柏先後待過土耳其和希臘，於2018年4月25日抵達德國。

賈里柏從未否認自己的過往，事實上，就是他申請庇護時向德國當局所言，導致他自己最終於2019年2月被捕。

另有一名58歲被告拉斯蘭（Anwar Raslan）曾任敘利亞軍隊上校。他被控直接犯下違反人道罪，罪嫌包括監督謀殺58人和虐待其他4000人。預料他的審判過程將持續到至少10月底。