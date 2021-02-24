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29歲女家教「成績好就做1次」！孩子分數飆高　家長看監視器傻了

▲▼29歲女家教「成績好就做1次」！孩子英文分數飆高　家長看監視器傻了。（圖／翻攝網易新聞）

▲一名29歲女家教對孩子提出成績好就做1次的約定。（圖／翻攝網易新聞）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸廣州近日爆出教師性侵學生的醜聞，一名英國籍女教師小美（化名）幫學生課後輔導，以「成績好就做一次」為誘惑，讓孩子們的英文成績飆升，直到有家長看客廳監視器發現孩子與老師的性愛畫面，才氣得報警，讓案情曝光。

據《網易新聞》報導，該名29歲女教師小美任職於廣州某貴族學校的英語老師，但她會在課餘時間接家教工作，專門輔導國中、高中的學生，由於小美講課風趣，性格大方，很多學生都喜歡上她的課，凡是經過李老師私下輔導的學生成績都會有很大的進步，但收費卻異常昂貴。

一名家長2020年5月聽聞消息，立刻花大錢請小美每個禮拜五到家中幫孩子上課，但某日家中的保母請假回家，讓小美跟孩子偷偷做下「成績考好就可以做一次」的約定，讓孩子瞬間成績上升；直到近日，孩子在客廳「領獎勵」，全程被家長透過監視器目睹。

▲▼29歲女家教「成績好就做1次」！孩子英文分數飆高　家長看監視器傻了。（圖／翻攝網易新聞）

▲▼家長透過客廳監視器發現孩子跟家教老師發生關係。（圖／翻攝網易新聞）

▲▼29歲女家教「成績好就做1次」！孩子英文分數飆高　家長看監視器傻了。（圖／翻攝網易新聞）

原來，該名孩子的家長經商致富，長期都在外地工作，因此偷偷在家中客廳安裝監視器，發現這段離譜的劇情後，立刻坐飛機回家溝通，而孩子也坦承是老師先出手，後續才達成約定，雙方在半年內已做過十幾次，讓家長氣得報警。

警方追查發現，除了這名男學生之外，還有5名學生有過相同的經歷，6人均滿14歲，都坦承是自願與老師發生關係，不願意提告。最後，小美被學校開除，因護照提前到期而回去英國。

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