希拉蕊跨足文壇！攜手暢銷作家　政治懸疑小說10月問世

文/中央社紐約23日綜合外電報導

美國出版商西蒙與舒斯特今天宣布,2016年與川普一同角逐白宮寶座的前國務卿希拉蕊.柯林頓準備與加拿大作家露意絲.佩妮(Louise Penny)搭檔,撰寫一本政治懸疑小說。

西蒙與舒斯特(Simon & Schuster and St. Martin's Press)說,「恐怖之國」(State of Terror,暫譯)將於10月12日問世,內容講述一名新任國務卿在其政治對手麾下任職,試圖揭開「一連串使全球秩序陷入混亂的恐怖攻擊」內幕。

前總統川普的「美國優先」政策限制了美國全球領導角色的地位,儘管書中沒有明確提及川普,但故事背景是「美國領導地位在國際舞台縮水的4年之後」。

希拉蕊(Hillary Clinton)在聲明中說:「與露意絲一起撰寫懸疑小說宛如美夢成真。」「我喜歡她的每一本著作、書中角色和她展現出的友好情誼。現在,我們將結合我們的經驗,探索存在高風險外交和背叛的複雜世界。這一切都不像是第一次出現。」

I'm thrilled to be writing my first book of fiction with Louise Penny, one of my favorite authors and a dear friend. Get ready for some high-stakes diplomacy and treachery. https://t.co/f7yybDWjqz pic.twitter.com/St4BNwgBK0