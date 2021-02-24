▲川普當總統四年期間賺進16億美元，很大一部分收入來自於華盛頓特區的「川普國際酒店」。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者湯子暘／編譯

川普在就任總統前就已是紐約知名大富豪，旗下川普集團不僅擁有曼哈頓幾個超級黃金地段，在全世界都有房地產、酒店、度假村和高爾夫球場投資。根據英國《大都會報》（Metro）報導，川普在總統2016到2020四年任期裡，狂賺進共超過16億美元（將近450億新台幣），即使新冠疫情導致酒店收入下降，川普集團在2020仍賺超過十位數。

非營利組織「華盛頓公民責任與道德」（CREW）表示，儘管川普確實捐出了四年總統薪水，但任期間仍然賺超過16億美元。另一方面，川普女兒伊凡卡與女婿庫許納（Jared Kushner）的財務表現也相當可觀，四年間總收入介於1.72億美元（約47億新台幣）到6.4億美元（約178億新台幣）之間。

川普的收入來源主要來自旗下的房地產、酒店，包括佛羅里達的海湖莊園度假村（Mar-a-Lago）、華盛頓特區的川普國際酒店、貝德明斯特高爾夫球場等，儘管疫情讓整體營收下滑，仍然創造出非常不錯的收益。

由於川普最近涉入刑事調查，美國高等法院特別下令，要求將他的納稅申報表移交給紐約檢察官。而這份財務報告也是在申報表移交的第二天，由CREW公布統計結果。