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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

怨「老公短小又快」妻被趕出家門！　尪鐵心離婚：沒臉過下去

下體,那邊,私密處,生殖器。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲老婆上街大喊，老公短小。（示意圖／記者李佳蓉攝，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸女子小周（化名）今年32歲，是一名家庭主婦，4年前通過網路認識了許姓丈夫。日前，她和丈夫吵架後，氣炸上街痛批丈夫是「快槍俠」、「短小又快」，讓男方鐵了心決定離婚。許男事後心寒表示，真的沒臉繼續過下去了。

小周表示，她與丈夫結婚4年，夫妻感情一直不是很好，起緣是由於婚後不久丈夫就動手打了她，但苦於當時有了孩子，所以便湊合著過。前些天，她在家做手工，結果丈夫下班回家一見，就把她東西扔掉。

對此，丈夫顯得很是氣憤，他說，和妻子結婚4年來確實相處不好，「動手打人一事是個導火線，主要還是妻子懶散的緣故。」許男氣噗噗控訴，前些天，他下班回家，妻子還沒做飯也沒洗衣服，一直專心致志的做手工，而後二人爭吵了起來。

不過，讓他真正把妻子趕出家門的導火索是因，妻子在吵架後，竟然滿大街喊老公短小又快，所以才一氣之下將妻子趕出家門。

丈夫這番話讓小周很是委屈，她坦言，當天二人的爭吵確實是她的不對，跑街上說丈夫的短小是因被氣昏了頭。而今，她還是希望，夫妻倆能夠和好，看在兩個孩子的份上，彼此退讓一步。對此，丈夫表示拒絕。

最終，雙方不歡而散，丈夫許男堅持離婚並拒絕協商，小周表示走法律途徑。

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