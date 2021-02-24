LOL傳奇「西門夜說」開課第1堂就請假！　字條曝光全歪樓

▲崑山科技大學校長李天祥親自頒發聘書給劉書偉（西門夜說）。（圖／記者林悅翻攝）



記者崔子柔／綜合報導

前《英雄聯盟》職業選手西門夜說（本名劉書偉）去年7月接受崑山科技大學邀請，在「電競科」擔任總教練開課，連2學期的課都被學生秒殺搶光，不過他在這學期開學第1堂課就請假，公告字條曝光後，不少網友看了歪樓，留言說「這跟我小二兒子的字9成像」。

西門夜說除了創下老四逆襲、幾度前進世界賽以外，先前還在對決中單殺韓國選手大魔王Faker，成為傳奇人物。有網友昨（23）日在PTT發文表示，「滿懷期待加選了電競科課，結果我們單殺飛可的傳奇老師居然沒來，害我這麼早起，早知道就睡覺」。

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▲網友把字條PO上PTT，引起討論。（圖／翻攝自PTT）



原PO也發出教室門上貼的手寫公告，內容提到「禮拜二、三西門教授因事無法前來，因此這兩天教授的課不必上課」，沒想到字跡讓網友大歪樓，留言指出「這是國小二年級寫的字嗎」、「學電競不用寫字漂亮」、「這跟我小二兒子的字9成像，只差在他有的是寫注音」、「讀到大學字寫成這樣？」，也有人說「竟然用遊戲名不是用本名，瓜張」。

▼近年電競產業蓬勃發展，崑山科技大學去年7月邀請劉書偉擔任總教練。（圖／記者林悅翻攝）

