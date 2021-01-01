崑山科大節能成效佳　獲頒台南市「節能標竿」獎

▲崑山科技大學節能診斷服務中心，因執行績效優異，獲頒台南市政府「節能標竿獎」，黃偉哲市長親自授獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學節能診斷服務中心(簡稱EDC)積極投入大學社會責任計畫(USR)節能服務，更與台南市政府合作，參與台南市節電大聯盟活動，除積極推動學校節電措施外，同時協同專家團隊輔導其他用電大戶，提供相關建議，因執行績效優異，獲頒台南市政府「節能標竿獎」，黃偉哲市長親自授獎。

台南市環保局舉辦「2020年台南市空氣品質維護暨低碳節能績優單位表揚典禮」，獎項分為優良營建工地、優良機車定檢站、柴油車績優環保單位、優良空品淨化區、節能標竿獎及社區夥伴獎等6大類。崑山科大等6個公私立單位獲得節能標竿獎，皆是節電有成的企業及大專院校，台南市政府肯定得獎單位發揮社會責任，以及協助輔導能源大用戶、偏鄉地區能源使用異常的學校與社福機構，提供專業節能技術與用電安全評估。

崑山科大EDC於2016年時，由經濟部能源局輔導設置，為全國最先設立EDC的私立技職校院，目前由電機系王瑋民副教授負責，EDC搭配該校設備及專業師資，結合學校專題製作及校外服務課程，提升學生成為未來節能專業種子，培育國家節能減碳專業人才，並提供鄰近中小能源用戶節能診斷，強化學校與業界的互動。

王瑋民副教授表示：「崑大EDC致力於學校USR節能服務，像是2020年度參與台南市府環保局『節電大聯盟』計畫，輔導對象為台糖長榮酒店及南紡夢時代；另參與台南市府秘書處節能輔導專案，輔導對象為第五救災救護大隊歸仁分隊、環保局官田區隊，子龍國民小學、台南市政府警察局白河分局、太子國中進行節電輔導等，未來也會持續推動各項節能項目。」

除USR大學社會責任計畫節能服務外，崑大校園內也積極落實節能減碳政策，包含校園照明全面汰換為LED節能燈具、宿舍熱水系裝設熱泵系統及老舊中央空調汰換等，2020年9月也於校園內的電梯加裝電力回生裝置，透過電梯移動時所多產生出來的重力位能差轉換為電能回收，提高能源使用效率，各項節電成效皆顯著。此次獲頒「節能標竿」獎，除肯定學校之節電績效，亦給予EDC團隊莫大鼓勵，未來將更致力於節電服務工作。

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