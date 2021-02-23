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強押畫面曝！北市地產董座遭前股東擄到雲林　警14hrs截肉票專車

▲▼楊姓男子被紀姓合夥人率眾強押，最後在和平東路被警方救出。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲楊姓男子被紀姓合夥人率眾強押，最後在和平東路被警方救出。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名從事土地開發董座，在士林遭前合夥人找人強押上車，最後合夥人、合夥人女兒以及女兒男友將董座一路押往雲林，事後得知警察在找人才原車折返，警方在北市和平東路當街攔人救出肉票。

警方調查，71歲的楊姓土地開發董座，因與合作超過10年的82歲紀姓男子，有土地上的糾紛以及財務上的問題，紀男不滿，於是找人在22日中午12時許，趁楊男在士林租房與人簽約時，將楊強押上車。

紀男派出押走楊的人馬將楊帶往五股換車，此時紀男、紀男女兒以及丁姓男友出面，將楊換搭丁姓男友座車，一路就往雲林方向逃逸，警方獲報後展開追查。

紀男等人獲悉後，隨即從雲林原車返回台北，最後在和平東路上被警方鎖定，警方除了在14小時內救出肉票之外，也將紀男、紀男女兒以及丁姓男友帶回偵訊，也將擴大追查在逃的綁人嫌犯。

紀姓男子表示，因與楊姓董座原本為合作關係，但因土地糾紛以及債務問題，雙方已經撕破臉，但多筆土地登記在楊名下，所以才會想與楊商討債務，但警方仍依妨害自由、恐嚇取財等罪嫌將3人送辦。

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