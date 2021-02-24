與吳夢夢3P！已婚製片「拋妻棄子」變男優　病妻網路乞討度日

圖、文／鏡週刊

曾參與電影《露西》《KANO》拍攝的蔡姓製片，遭爆拋妻棄子、沉迷於當AV男優。蔡妻指控，她懷孕時罹患「妊娠高血壓」，全身皮膚都是網狀青斑，無法正常工作，丈夫嫌棄其外貌，到處偷吃，甚至離家與小三同居，完全不顧妻兒死活，最後還當起AV男優，與知名女優吳夢夢等人合拍A片。沒有謀生能力的蔡妻，現在只能透過網路乞討結緣品，獨力撫養兒子，生活陷入困境。

▲AV女優吳夢夢（右）因與已婚的蔡榕哲合拍A片，遭蔡妻提告。圖中男優非蔡男。（圖／鏡週刊提供，下同）

小雯看到丈夫與女優吳夢夢等人拍的A片後，徹底對丈夫失望，但為了給兒子一個完整的家庭，她選擇隱忍，希望丈夫能迷途知返，但根本沒用。小雯告訴本刊，丈夫對拍A片當男優好像著了魔似的，怎麼拉都拉不回來，為了給丈夫一個教訓，她決定提告，以侵害配偶權為由，分別向丈夫、陳女求償共40萬元，並對吳夢夢與另一名翁姓女優求償40萬元。

▲小雯（右）與電影製片蔡榕哲（左）2014年結婚時，已經懷有身孕。

「這些錢是要拿來養家活口！」小雯無奈地表示，丈夫拋家棄子，自己又因病無法工作，目前只能靠「乞討」度日。小雯說，她生病後，丈夫的出軌行為越來越誇張，不僅明目張膽地與陳女在台中同居，也完全沒有拿錢回家，除了婆婆偶爾給予房租外，她沒有任何經濟來源，和兒子的生活陷入困境，時常有一餐沒一餐。

▲懷孕時，小雯不幸罹患妊娠高血壓，全身從臉到腳都布滿青斑。

「我的父親往生、母親因病住在安養院，為照顧母親與兒子，產後我曾申請回學校教書，但因滿臉青斑，學校不願續聘，到外面找工作，很多老闆也因我的外貌而不敢錄用，就算遇到好心的早餐店老闆願意收留我，最後也因客人被嚇到，只好將我解聘。」小雯說。

▲因為腰間的刺青（圖），小雯一眼就認出A片的男優就是自己的丈夫。

在龐大的經濟壓力下，小雯只好透過臉書向網友乞討，她在臉書的許多社團發布「求救訊號」，部分善心的網友得知她的情況後，會寄送生活用品、衣物及營養品給她，目前她跟母親、兒子只能靠這些「結緣品」過活。

▲腿長108公分的E奶翁姓女模（圖），因為跟吳夢夢一起拍3P的A片挨告。

小雯的丈夫蔡榕哲是一間多媒體整合行銷公司的負責人，曾當過電影《我們全家不太熟》《Open! Open! 》製片，還參與過電影《露西》《KANO》的拍攝工作，在影視圈小有名氣。為此本刊致電蔡榕哲，但他強調不回答任何問題，針對拋妻棄子、在外偷吃等所有指控皆回應表示，這些都是他個人的事，自己並不是公眾人物，不需回答任何問題。

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