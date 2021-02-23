莫忘初衷　王正坤醫師捐贈50萬元助學長大弱勢學生

▲藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師（左二），捐贈長榮大學50萬元，幫助經濟弱勢學生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「莫忘初衷、一本善念」，藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，捐贈長榮大學50萬元，幫助經濟弱勢學生，用愛心表達關懷。

藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，在學生時代，父親就欠下2億元負債，造成王正坤於大學畢業時，父親的家產全部遭到法院查封拍賣。王正坤從小就深知貧窮的痛苦，因此在學生時代就發願，長大以後，如果有能力，願意幫助弱勢貧窮學生。

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2月23日下午，王正坤醫師在長榮大學管理學院林傑毓院長與王定宇立委太太李淑吟陪同之下，拜訪長榮大學李泳龍校長，捐贈50萬元，協助經濟弱勢學生就學，用愛心表達滿滿的關懷。

有人說「有愛很容易，但持續太難，發願很簡單，但實現太難」，而王正坤醫師堅持「有愛心就要持續，有發願就要實現」，在午夜夢迴時，千萬不要忘記年輕的誓言。

王正坤經過數十年的努力，終於完成小時候許下的助人願望，順利幫助貧困學生。王正坤的祖父是鄉下種田人，父親是國中物理化學老師，因為從政與從商，欠下2億元鉅額負債，父親負債壓力過大，天天喝酒暴怒，常常對妻兒家暴，拳打腳踢，父親也強迫就讀大學的子女到銀行簽名，各個成為億元負債的連帶保證人，導致每個年輕子女都負債數千萬元。媽媽也要到處借錢來支付4個小孩的大學生活費用，整個家庭愁雲慘霧，王正坤也一度想要自暴自棄。因此深深感受到生活在貧窮家庭的青少年是多麼弱勢，多麼需要有人伸出援手來拉一把。

學生時代就深深體驗貧窮痛苦的王正坤，從小發願，長大以後要幫助貧困學生。經過長久努力，順利完成學業，台南一中畢業，取得台北醫學大學醫學士、成功大學管理學碩士、長榮大學企管博士。王正坤醫師也曾經擔任台南市醫師公會理事長與台灣醫用雷射光電學會理事長，現任行政院顧問、台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫美集團總裁，旗下有7家藝群醫美診所與1家Dr.藝群保養品公司，同時也累積了回饋社會的能力。並受聘為長榮大學企管博士班老師，在杏壇也傳為佳話。

成功之後的王正坤醫師，謹記著30年前許下的願望，陸續對於母校捐款，幫助貧困學生。在擔任台南一中家長會長時，捐助學生獎助學金。隨後，捐助台北醫學大學100萬元，獲頒教育部銀質獎牌。今年捐款50萬元，捐助長榮大學的經濟弱勢學生。王正坤醫師表示，能夠完成小時候的發願，莫忘初衷，回饋社會，是一種很奇妙的感覺，讓人覺得生命有價值，生活有意義。

王正坤說「以學習取代工讀」的輔導機制，是提供學生「學習獎助學金」，避免經濟弱勢學生因為工讀而荒廢了學業，鼓勵貧困學生專心上課，能夠成績進步，王正坤醫師希望藉此培養弱勢學生擁有善良的人生態度，鼓勵接受幫助的學生參與社會服務活動，讓受助學生能夠服務他人，讓愛心一路綿延。

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