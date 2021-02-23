　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

莫忘初衷　王正坤醫師捐贈50萬元助學長大弱勢學生

▲藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師=( 左一），捐贈長榮大學50萬元，幫助經濟弱勢學生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師（左二），捐贈長榮大學50萬元，幫助經濟弱勢學生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「莫忘初衷、一本善念」，藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，捐贈長榮大學50萬元，幫助經濟弱勢學生，用愛心表達關懷。

藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，在學生時代，父親就欠下2億元負債，造成王正坤於大學畢業時，父親的家產全部遭到法院查封拍賣。王正坤從小就深知貧窮的痛苦，因此在學生時代就發願，長大以後，如果有能力，願意幫助弱勢貧窮學生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2月23日下午，王正坤醫師在長榮大學管理學院林傑毓院長與王定宇立委太太李淑吟陪同之下，拜訪長榮大學李泳龍校長，捐贈50萬元，協助經濟弱勢學生就學，用愛心表達滿滿的關懷。

有人說「有愛很容易，但持續太難，發願很簡單，但實現太難」，而王正坤醫師堅持「有愛心就要持續，有發願就要實現」，在午夜夢迴時，千萬不要忘記年輕的誓言。

▲藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師=( 左一），捐贈長榮大學50萬元，幫助經濟弱勢學生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤經過數十年的努力，終於完成小時候許下的助人願望，順利幫助貧困學生。王正坤的祖父是鄉下種田人，父親是國中物理化學老師，因為從政與從商，欠下2億元鉅額負債，父親負債壓力過大，天天喝酒暴怒，常常對妻兒家暴，拳打腳踢，父親也強迫就讀大學的子女到銀行簽名，各個成為億元負債的連帶保證人，導致每個年輕子女都負債數千萬元。媽媽也要到處借錢來支付4個小孩的大學生活費用，整個家庭愁雲慘霧，王正坤也一度想要自暴自棄。因此深深感受到生活在貧窮家庭的青少年是多麼弱勢，多麼需要有人伸出援手來拉一把。

學生時代就深深體驗貧窮痛苦的王正坤，從小發願，長大以後要幫助貧困學生。經過長久努力，順利完成學業，台南一中畢業，取得台北醫學大學醫學士、成功大學管理學碩士、長榮大學企管博士。王正坤醫師也曾經擔任台南市醫師公會理事長與台灣醫用雷射光電學會理事長，現任行政院顧問、台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫美集團總裁，旗下有7家藝群醫美診所與1家Dr.藝群保養品公司，同時也累積了回饋社會的能力。並受聘為長榮大學企管博士班老師，在杏壇也傳為佳話。

▲藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師=( 左一），捐贈長榮大學50萬元，幫助經濟弱勢學生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

成功之後的王正坤醫師，謹記著30年前許下的願望，陸續對於母校捐款，幫助貧困學生。在擔任台南一中家長會長時，捐助學生獎助學金。隨後，捐助台北醫學大學100萬元，獲頒教育部銀質獎牌。今年捐款50萬元，捐助長榮大學的經濟弱勢學生。王正坤醫師表示，能夠完成小時候的發願，莫忘初衷，回饋社會，是一種很奇妙的感覺，讓人覺得生命有價值，生活有意義。

王正坤說「以學習取代工讀」的輔導機制，是提供學生「學習獎助學金」，避免經濟弱勢學生因為工讀而荒廢了學業，鼓勵貧困學生專心上課，能夠成績進步，王正坤醫師希望藉此培養弱勢學生擁有善良的人生態度，鼓勵接受幫助的學生參與社會服務活動，讓受助學生能夠服務他人，讓愛心一路綿延。

獨家微生態科技，保濕澎潤
 

ET快訊
經歷塞國10保全禁閉24小時　台灣「夜市球王」安全抵台
快訊／台南安平兇殺案主嫌逃亡7日主動投案！
提一整桶「10元硬幣」！到銀行換鈔遭拒　他傻眼
下波冷空氣時間曝光！　「溫度下滑、雨更多」
換iPhone 12 Pro Max後悔！她淚吐1問題「好懷

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

莫忘初衷　王正坤醫師捐贈50萬元助學長大弱勢學生

「渣情人吸引機」TOP3星座！雙魚渴望愛情、牡羊飛蛾撲火不怕痛

跟12星座當朋友的潛規則大公開　只要不踩地雷就能一輩子

下波冷空氣元宵節降溫、雨更多！　228連假「降雨熱區」曝

抗疫下半場重點是疫苗！陳時中提接種目標3階段　不會強迫大家打

大學學測成績明日上午9時公布　3種方式查詢

開學防疫！東吳大學採電子貼紙入校　境外生檢疫一日補500元

爽換iPhone 12 Pro Max卻後悔！她淚吐1問題「好懷念i7」　網喊+1

雲林蔬果20噸渡海！農民開春禮外銷星馬　高麗菜、茂谷柑征服味蕾

中南部連一個月空品亮紅燈　環團籲政府提「氣候專案報告」

李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

小黃兩度惡意逼車嗆又沒撞到！　騎士差點命喪公車站網揪是慣犯

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

「含羞草日記」超艾夾遇襲身中2刀　草爺譴責暴力不開心：他是我家人！

用樂高拼出等身大「101模型」！　阻尼器也超還原...關燈還能發亮

停車見婦「人肉佔位」勸阻被無視 雙方僵持3分鐘...他無奈倒車離開

莫忘初衷　王正坤醫師捐贈50萬元助學長大弱勢學生

「渣情人吸引機」TOP3星座！雙魚渴望愛情、牡羊飛蛾撲火不怕痛

跟12星座當朋友的潛規則大公開　只要不踩地雷就能一輩子

下波冷空氣元宵節降溫、雨更多！　228連假「降雨熱區」曝

抗疫下半場重點是疫苗！陳時中提接種目標3階段　不會強迫大家打

大學學測成績明日上午9時公布　3種方式查詢

開學防疫！東吳大學採電子貼紙入校　境外生檢疫一日補500元

爽換iPhone 12 Pro Max卻後悔！她淚吐1問題「好懷念i7」　網喊+1

雲林蔬果20噸渡海！農民開春禮外銷星馬　高麗菜、茂谷柑征服味蕾

中南部連一個月空品亮紅燈　環團籲政府提「氣候專案報告」

花蓮送餐關懷弱老！10年送出231萬個便當　挹注經費1億5千萬

「夜市球王」曾俊欣遭賽國關禁閉　土耳其駐處已協助返台

經歷塞國10保全禁閉24小時　曾俊欣終安全回國！爸接機報平安

「金東希媽打來跟我媽道歉」被害人稱：小五被他威脅殺害！

《辣妹過招》校草手滑！IG驚見露鳥照　網友看呆：比美國隊長驚人

三星承諾Galaxy產品有4年更新保證！　快來查你的機型是否適用

台南安平兇殺案主嫌逃亡7日主動投案！　警方明日偵訊

罔腰爆懷孕》玩「假稱懷孕」梗好笑？醫生痛批罔腰消費跨性別、「鬼扯」

李敖之子自稱假統照妖鏡：只有民進黨蠻橫「才治得了共產黨流氓」

少年口塞毛巾、皮帶綁手倒地…全因「懶得工作」自導自演！

重機騎士摔車躺地友人幫阻車　難逃死神120秒後遭輾爆頭亡

生活熱門新聞

搭高鐵衝左營！男友「爆氣10分鐘」趕她回台北

第一波40歲的7年級生在幹嘛？網：不追金錢知足常樂

女顧客「陽春麵不要麵」　老闆娘：我生氣了

網爆罔腰「全為賣狐仙」　男友現身回應

尪拒婚前性行為！她忍到洞房「一脫褲嚇傻」

228連假天氣出爐！　今先變天…周五再一波「雨更多」

高中生7hrs台北求生！網讚：天堂行程

罔腰懷孕12周才領媽媽手冊　婦科醫推論：早就拿了

女外送員2招「騙餐」　早餐店老闆娘火了

熊貓女外送員「偷餐」　同業揭2手法鑽漏洞

砸千萬養頂級coser女友！富二代被甩崩潰

爽換iPhone 12 Pro Max卻後悔！她淚吐1問題

怨Line是吃電怪「佔總耗電60%」！達人神解

愛你才唸你！5星座交往後「越來越囉嗦」　受害網友一看想哭

更多熱門

相關新聞

掌中貓暴風抽高　對比照驚人

掌中貓暴風抽高　對比照驚人

還記得2019年曾在社群平台上流行的「十年挑戰」(#10YearsChallenge)嗎？時間的推移會改變一個人的外貌，尤其從未成年的孩子到成長為大人的這段時間，改變會特別明顯，而這些套用在毛孩身上同樣也非常適用。

台南市一分局義警中隊長王正坤醫師慰問員警

台南市一分局義警中隊長王正坤醫師慰問員警

崑大2生獲俄羅斯公費獎學金

崑大2生獲俄羅斯公費獎學金

吳清基頒發獎學金提攜台南子弟

吳清基頒發獎學金提攜台南子弟

貓黏腿陪打電動　1年後塞爆胸懷

貓黏腿陪打電動　1年後塞爆胸懷

關鍵字：

王正坤長大弱勢學生獎學金

讀者迴響

熱門新聞

罔腰曬出媽媽手冊！曝「預產期」：希望是女牛寶

「爸，我解開媽媽臉書了」　國二兒驚見母與大廚炒飯

鳳梨怒了「112字霸氣護罔腰」：換我砲火對妳！

《角頭》阿慶為何跑路？導演解答

對話曝！母拋家與大廚嘿咻　4子女哭：媽媽怎麼會這樣

瘋傳離婚江宏傑　福原愛「婚戒消失」…深夜發文

搭高鐵衝左營！男友「爆氣10分鐘」趕她回台北

2歲童拿鐵湯匙插「插座孔」　瞬間被電死！

超艾夾中2刀遭酸「8＋9團體不意外」　草爺看留言動怒

第一波40歲的7年級生在幹嘛？網：不追金錢知足常樂

吉龍糖爆「全台北剩1門市」！業者回應

首次侍寢！武則天就創下驚人紀錄

超正！DC公開首位「黑髮」女超人

老公每晚偷情16歲小姨子！美艷妻抓姦重病亡

劉詩詩陪吳奇隆回台過年！網怒譙：冷血

更多

最夯影音

更多
李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD

李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD
地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面