台南混凝土車撞死單車騎士！疑轉彎內輪差奪命　現場封鎖調查中

▲台南市北區北門路二段與東豐路口發生一起死亡車禍，預拌一輛混凝土車從公園北路由西往南，右轉北門路時，疑因內輪差及死角關係，撞上騎腳踏車男子傷重不治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區北門路二段與東豐路口，23日發生一起死亡車禍，一輛預拌混凝土車從公園北路由西往南，右轉北門路時，疑因內輪差及死角關係，沒看到一名男子騎腳踏車經過當場撞上，該男子傷重不治，目前肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。

據了解，北區北門路二段與東豐路口，23日上午11時發生一起死亡車禍，一輛預拌混凝土車，由47歲黃姓駕駛人駕駛，從公園北路由西往南，右轉北門路時，疑因內輪差及死角關係，沒看到一名男子騎腳踏車經過當場撞上，台南市警五分局及交通分隊據報趕往現場，發現死者為男性，經救護車到場後，救護人員發現死者已無呼吸心跳人已身亡，死者身上並未帶相關證件，警方指出，死者身分仍需進一步查明。黃姓駕駛人查無酒駕。

警方在現場勘查測繪蒐證，並查出勘查測繪蒐證，警方表示，真正肇事原因仍待進一步釐清，黃姓駕駛人依過失致死罪嫌偵辦。

台南市警五分局指出，機（慢）車太靠近大型車行駛，常因大型車內輪差、視野盲區及行駛時造成的氣流等原因，而造成不可挽回的悲劇。警方呼籲用路人與大型車併行時應保持2公尺以上的間距，遇到大型車過彎時，建議將車輛停在大型車後輪之後方，等大型車完全過彎後，確認安全再繼續行駛，才能確保行車平安。

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