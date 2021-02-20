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閃避三寶翻車遭網友誤解氣憤求助　南警揪出元兇還他清白

▲台南市謝姓男子因閃避一名闖紅燈之機車騎士而撞上安全島導致車輛翻覆，網友多認謝男是自撞，謝男家屬憤而求助警方，查出肇事人還他清白公道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市謝姓男子因閃避一名闖紅燈之機車騎士而撞上安全島導致車輛翻覆，網友多認謝男是自撞，謝男家屬憤而求助警方，查出肇事人還他清白公道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市謝姓男子1月17日上午11時許，駕駛自小客車行經北區小東路與東光路二段路口，因閃避一名闖紅燈之機車騎士而撞上中央安全島，導致車輛翻覆，該騎士逕自離開現場，謝男受傷送醫治療無大礙，但網友多認謝男是自撞，謝男家屬憤而求助警方，查出肇事人還他清白公道。

據了解，該翻車事故遭民眾拍照上傳網路，眾多網友看見照片紛留言臆測，事故發生原因係駕駛失控導致翻車，讓謝男家屬十分氣憤向警方求助，希望能協助釐清案情。

事故當日，市警五分局交通分隊調閱路口監視器及周邊商家民宅之監視器，雖確認謝男係因閃避機車闖紅燈方才撞上安全島，但因闖禍之機車騎士逕自離開事故現場，無法得知其身分，加上騎士所騎機車車牌遭吊掛在車尾的金紙袋遮蔽無法辨識，案件偵辦陷入膠著。

▲台南市謝姓男子因閃避一名闖紅燈之機車騎士而撞上安全島導致車輛翻覆，網友多認謝男是自撞，謝男家屬憤而求助警方，查出肇事人還他清白公道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

案經警員張頌越與分隊同仁鍥而不捨，循該騎士行駛路線調閱沿途數百支監視器鏡頭，抽絲剝繭、逐一過濾比對其衣著特徵，確認該機車車牌號碼，通知車主洪女到案說明，全案訊後依公共危險（肇事逃逸）及過失傷害罪嫌函送台南地檢署偵辦，謝男家屬對警方積極偵辦釐清事故真相表示感激。

警方特別呼籲用路人，發生交通事故不論是否有肇事責任，皆應立即報警及協助傷者就醫，並讓警察詳載雙方之證詞、現場狀況及證明事故發生當時的情形，才能確保雙方權益，切勿心存僥倖逕自離開現場，以免誤觸法網。

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