新北居檢男趴趴走挨罰...沒繳錢又出國　老爸代繳10萬元

▲居檢林姓男子到區公所，出包還逾期未繳罰款，林父（圖右）在執行官上門後代繳裁罰10萬元。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

新北市萬里區林姓男子，居檢期間竟到區公所詢問向法院請假事宜，當場被查獲並被衛生局裁罰10萬元，林男逾期未繳款且再出國，執行官找人遇林父，林父獲知失兒子闖禍，代子繳清10萬元。

行政執行署宜蘭分署表示，家住新北市萬里區的林姓男子，於2020年10月間入境，並應進行14天居家檢疫，但林男竟在入境後2天，擅自離開居家檢疫處所赴區公所詢問向法院請假相關事宜，被公所人員當發現，並將全案移衛生局裁罰10萬元。

但林男因未於限期內繳納10萬元，全案也於2021年1月下旬移送宜蘭分署強制執行，宜蘭分署收案後立即核發執行命令扣押義務人名下存款及保險，但並無所獲，經查詢林男入出境資料，發現林男竟於2021年1月初再度出境。

為確認義務人的行蹤，行政執行官親自率隊至林男住所現場執行，遇到林男父親，經執行人員告知來意後，義務人父親竟表示林男已回國，現正在進行第2次的居家檢疫，在執行人員告知不繳罰鍰的後果後，林父便偕同執行人員至郵局購買10萬元的郵政匯票交付執行人員，代子繳清10萬元。行政執行官並特別請林父協助提醒林男，這次居家檢疫不要再到處趴趴走了！