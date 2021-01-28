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宜蘭居檢男到友人家過夜　挨罰100萬搞失蹤！將強制拘提到案

▲行政執行署「強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案」中，不排除將向法院聲請管收白姓男子。（示意圖／行政執行署提供）

▲行政執行署「強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案」中，不排除將向法院聲請管收白姓男子。（示意圖／行政執行署提供）

記者游芳男／宜蘭報導

菲律賓返國後的宜蘭白姓男子，在居家檢疫期間竟到好友家過夜，被宜蘭衛生局重罰100萬元，被重罰後白男至今不見蹤影也不繳納罰鍰，法務部行政執行署宜蘭分署祭出重手，將向法院聲請拘提以強制白男到案，且如符合管收之要件及必要，不排除將向法院聲請管收。

2020年中，20多歲的宜蘭白姓男子從菲律賓返台，居檢期間不守規定，竟外出跑到在友人家過夜，因嚴重妨害防疫安全，被宜蘭衛生局罰最重的100萬元。

被罰最重100萬元後，白男不見蹤影也未繳罰款，2020年10月間，全案移送行政執行署，不過，白男無動產及勞健保等記錄，雖經限制白男出境，及動用各種方式仍未到案說明。法務部行政執行署宜蘭分署執行「強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案」祭出重手，將向法院聲請拘提以強制白男到案，且如符合管收之要件及必要，不排除將向法院聲請管收。

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