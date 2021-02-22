蛋糕吃不完放進冰箱前靈機一動　收納巧思秒被網友讚爆

▲美美的蛋糕享用完之後收納常成為困擾，網友靈機一動想出妙招。（圖／網友林佳瑩提供；左取自Unsplash）

記者林璟倩／綜合報導

與家人、朋友開心享用美味的蛋糕之後，剩下的蛋糕該如何保存常常讓人傷腦筋，一不小心蛋糕就「面目全非」，臉書社團「收納狂的日常」一名網友靈機一動，將沒吃完的蛋糕倒放在保鮮盒內，不僅能維持蛋糕完整度，等到下次要吃的時候再取出也很方便，秒讓社團網友讚爆！

網友林佳瑩分享新發現的收納巧思，「整理冰箱時，發現商家給的蛋糕盒太大，但蛋糕只有剩一點點，剛好看著保鮮盒是倒放狀態，就試試看放蛋糕，意外完整放入了。」

貼文一出火速吸引超過9千網友讚爆，紛紛大讚：「學起來！」、「太有智慧了」、「看到你這麼放，突然覺得自己以前好笨」、「這招不錯，如果有奶油就不會ㄍㄜˇ到處都是」、「這招從來沒想過」「好聰明喔，你是收納小天才」、「厲害欸！我前兩天還很小心翼翼的把蛋糕移進去，超怕掐倒了」

另一方面，也有之前就發現這個妙招的網友分享：「我也是這樣放的，蛋糕完整漂亮」、「如果（蛋糕）很大個，我會用鍋子蓋」、「我也這樣放，出去買蛋糕也這樣放」、「還可以省盤子直接吃」、「一開始很怕不知情的家人好心的給我擺正，這樣奶油不就全糊了嗎～使用幾次大家也都知道了」、「這樣放還有個好處，奶油是會吸附冰箱味道的，這樣完全隔絕了，讚！」

不過也有網友哀號，曾經用這招卻被不明究裡的老公翻過來，還沾沾自喜的說：「你保鮮盒放倒了，還好我有發現幫你翻過來」讓人哭笑不得笑罵真是豬隊友。