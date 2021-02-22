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解放軍生還團長近照曝光　頭部留下大片傷疤「顱骨破一大塊」

▲▼解放軍生還團長祁發寶近照曝光　頭部留下大片傷疤。（圖／翻攝央視）

▲祁發寶頭部留下明顯傷疤，手上的顱骨模型為當初受損情況。（圖／翻攝央視）

記者蔡紹堅／綜合報導

中印邊境去年6月爆發激烈衝突，解放軍共有4名官兵陣亡，1名團長生還。大陸官方近日派員慰問生還的團長祁發寶，從公開的照片可以看見，祁發寶的傷勢已經康復，但頭部留下一大片明顯傷痕，可知衝突當下所受的傷勢相當嚴重。

根據《央視》報導，甘肅省武威市委副書記趙立新21日上午率員慰問在中印衝突中生還的解放軍團長祁發寶，表達敬意。

報導提到，祁發寶目前已經出院，身體恢復情況良好，但先前所受傷勢其實相當嚴重。

▼官員赴祁發寶家中慰問。（圖／翻攝央視）

▲▼解放軍生還團長祁發寶近照曝光　頭部留下大片傷疤。（圖／翻攝央視）

祁發寶在介紹自己傷勢時，一隻手指著自己的頭，另一隻手拿著一個3D列印的顱骨模型，可以看見上面有大範圍的缺損；此外，祁發寶的頭部現在也留下了一大片清楚的傷疤。

報導指出，祁發寶在衝突發生的當下帶著幾名官兵前往交涉，但被對方暴力攻擊，身受重傷。

解放軍軍醫韓子偉表示，祁發寶被救出之後，左前額骨破裂，有一道10多公分長的傷口，「在包紮傷口時，他一把扯掉頭上的繃帶，還想起身往前衝，但那是他最後的一絲力氣，隨後就暈倒了。」

從解放軍公布的影片中也能發現，祁發寶當時滿臉是血躺在地上，被一群官兵圍著包紮，意識已經不太清楚。

▼祁發寶身受重傷，被官兵圍住包紮。（圖／翻攝央視）

▲▼中印衝突、畫面細節 。（圖／翻攝 央視、中國新聞網）

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