民進黨內部民調：陳時中支持度73%　被視為2022雙北熱門候選人

▲部立桃園醫院重啟營運，衛福部長陳時中步入會場時與醫護人員揮手致意。（資料照／記者沈繼昌攝）



記者陶本和／台北報導

衛福部長陳時中率領防疫國家隊「抗疫」成績卓越，去年支持度一度飆破90％，各式民調也顯示他的支持度維持在7成左右；根據民進黨內部1月份的民調，他依舊維持73%的水準，因此2月份目前也尚未進行有關陳時中的最新民調，但他確實早已被視為黨內雙北市長的熱門人選。

根據台灣民意基金會去年進行的民調結果，20歲以上台灣人對陳時中的情感溫度是87.78度，遠遠超過總統蔡英文、副總統賴清德與行政院長蘇貞昌。在好感度方面，更一度超過91%，反感度僅有1.4%。

此外，根據遠見雜誌在去年底的民調結果，蘇貞昌內閣中滿意度最高的也是陳時中，獲得高達74.3%支持度，其次是交通部長林佳龍的52.4%，以及國防部長嚴德發的42.8%。

不過，有鑒於發生部桃群聚的危機，陳時中與桃園市長鄭文燦聯手抗疫，民進黨1月中旬時進行內部民調，發現陳時中的支持度並未受到影響，仍然維持73%以上的高檔。因此，黨中央2月截至目前，也暫無進行陳時中相關的民調。

對於陳時中的民調資料，民進黨發言人顏若芳表示，2022年選舉距今還太早，民進黨作為中央執政黨，當下最重要的課題是持續做好防疫工作，確保國人生活安全無虞，並且掌握國際情勢，替台灣在當前挑戰中尋求最好的途徑提升我國競爭力，不辜負人民的支持與期待。

顏若芳指出，事實上，我們看到從去年防疫開始表現，陳時中部長就一直獲得民眾高度肯定，加上近日來，不論是部立桃園醫院危機有效控制、警報解除，還是台灣在疫苗對外採購、自行研發，都有不錯的進展，這些防疫的表現，也都反映在國人對於總統蔡英文、行政院長蘇貞昌率領的執政團隊的滿意度。民進黨會持續堅守崗位，守護全民健康，和全民一起團結防疫。