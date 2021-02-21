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陳時中視察「軍事風」大林檢疫所　大讚部嘉公衛防疫能力

▲衛福部部長陳時中視察大林檢疫所 。（圖／嘉義醫院提供）

▲陳時中視察大林檢疫所並致意慰問，由嘉義醫院副院長陳詩典(圖右)代為接受。（圖／嘉義醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

衛福部部長陳時中、醫福會執行長王必勝共同視察大林檢疫所，以行動慰勞檢疫所執勤同仁，過程由嘉義縣衛生局長趙紋華及嘉義醫院副院長陳詩典陪同。陳時中肯定部立醫院的醫護人員在此次防疫戰中所扮演的重要角色，並表示此次疫情讓民眾深刻體驗公立醫療體系的重要性，以及檢疫工作需要做到滴水不漏,未來檢疫所更要發揮最大的量能提供短期住宿安置以避免防疫破口。

▲衛福部部長陳時中視察大林檢疫所 。（圖／嘉義醫院提供）

▲衛福部部長陳時中視察大林檢疫所 。（圖／嘉義醫院提供）


嘉義醫院黃元德院長說到大林檢疫所在成立後，支援了移工專案、教育部專案、高風險國家專案，已經收案一千多人次，再再嚴謹為防疫把關外，更落實住民的健康管理，提供一般旅館服務外，更開辦line@群組讓檢疫所住民有通暢的意見反映管道，也提供人性化感動服務讓檢疫所的住民能獲得更好的照顧;話說雖是在軍營改建「軍事風」的住房風格，但是在「媽媽桑」班護理師的照顧下，許多被檢疫的民眾都大開眼界，彷彿回味到當年救國團或成功嶺暑訓的年代，也度過原本焦慮的14天！

▲衛福部部長陳時中視察大林檢疫所 。（圖／嘉義醫院提供）

▲大林檢疫所為軍營因應防疫需求臨時改設。（圖／嘉義醫院提供）


陳詩典副院長也說到，大林檢疫所除了提供餐食住宿及各項齊全備品外，貼心因應不同國籍及個別化狀況盡心協助，讓民眾在檢疫14天期間心情上也備受照顧。霸王級寒流來臨時期，檢疫所更即時提供各項保暖物品給檢疫民眾。


黃元德院長強調，部立醫院肩負防疫重任，嘉義醫院是新興傳染病應變醫院，防疫訓練平常就落實執行，面對疫情，全體同仁將團結一致嚴謹應對，但防疫需要大家一起來，更要齊心協力、相互幫忙，才能度過疫情的衝擊。
 

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