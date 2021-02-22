正妹1天偷3次摸走5片switch遊戲　辯「吃藥忘了結帳」

▲台北市一名女竊賊，什麼不偷竟專偷switch遊戲片，1天偷3次共偷走5片價值7350元的遊戲片。（圖／ETtoday新聞雲）

記者黃宥寧／台北報導

台北市一名女竊賊專偷switch遊戲片，於同天竟前往3家店面共偷走5片遊戲片，辯稱「金融卡在朋友那邊，她想領錢，但當下精神狀態不好忘記有沒有結帳。」經店家警詢表示，她當時精神狀況並無異狀，就是趁店員不注意摸走。而該女竊走的遊戲片包括「馬力歐賽車」、「太鼓達人」共7350元，士林地檢署依竊盜罪將她提起公訴。

許女於今年1月26日13時許，前往中正區三創數位生活園區遊戲櫃位，趁店員不注意時摸走「馬力歐賽車」遊戲片、「妙廚老媽廚藝之星」各1片。偷走2片遊戲片的她以為神不知鬼不覺，同日下午15時許又跑到八德路巷內電視遊樂器專賣店，偷走「太鼓達人」遊戲片1片。

許女向電視遊樂器專賣店老闆稱，「先去領錢回來結帳」，豈料她一去不回，再轉向台北地下街櫃位又再偷走1片「馬力歐賽車」遊戲片及冒險款「我的世界」遊戲片共2片。

遭偷的3家店家立刻前往大同分局報案，循線逮到許女。許女於警詢及偵查中承認自己有拿走上述遊戲片，但她卻辯稱，她的金融卡在朋友那邊，打算領錢來支付，因為吃精神科藥物，影響意識狀態，忘記自己是否有結帳。

檢方經調閱監視器，發現許女根本沒有意識不清、腳步也很穩定，故認為是事後卸責之詞不採信。士林地檢署認為許女基於意圖為自己不法所有的竊盜犯意，犯了3次竊盜犯行，犯意各別，建請法院分論併罰。

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