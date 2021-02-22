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桃園市各基層農會改選投票率63.59%　楊梅區農會競爭最激烈

▲桃園市各基層農會改選

▲桃園市各基層農會改選，多半呈同額競選，過程平和。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市各級基層農會改選農事小組長、會員代表，21日舉行投開票，因全市會員總人數50,746人，投票時間從上午9點到下午1點，投票截止後很快完成開票。市府農業局表示，此次投票會員有32,276人，投票率63.59%，共選出農事小組長215人，副小組長72人，會員代表518人共805人；據了解，除了楊梅區競爭激烈，其餘各區多半呈同額競選，過程平和。▲桃園市各基層農會改選

▲桃園市各基層農會改選。（圖／廖帝權提供）

農業局指出，21日甫選出的會員代表將在3月6日前，由各基層農會擇定日期召開會員代表大會，選舉理事、監事及出席桃園市農會的會員代表。再於3月15日前召開理事會及監事會，分別由理事、監事當選人互選理事長及常務監事，並由理事會聘任總幹事。

桃園市各級農會候聘總幹事登記，合格名單已公布。其中，中壢區為中華民國農會設置中壢辦事處，並無遴聘總幹事，其餘12區農會，除了市農會周宗維，各區農會為桃園黃烱倫、蘆竹陳春郎、八德官游德、龍潭陳孟文、平鎮葉思瑋、新屋葉時詮、大園呂理標、大溪曾繁春、龜山許育源、復興曾庭筠、觀音江謝滺都是1人登記，且多半是現任，只有楊梅區有周吉福、蔣世倫、張肇元、張邦賢等4人登記。

周吉福是服務該會30年的現任供銷部主任、張肇元是會務部職員，也是現任楊梅區農會理事長傅鑫財的外甥，蔣世倫則是中學教官，張邦賢是退役少校，因登記競逐總幹事多人，牽動會員代表選舉競爭激烈，應選45人，有66人登記參選。

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桃園農業局基層農會改選投票率

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