台南大樓確診者自主管理期「外出開會」！雇主恐遭開罰　理由曝光

記者林悅、陳羿妏／台南報導

台南一棟商業大樓日前張貼公告，指稱有新冠肺炎確診者出入過，經查證為我國境外移入個案「案943」，且該個案是於自主管理期間被檢驗出陽性後，仍外出至大樓開會，引發民眾恐慌。對此，台南市衛生局指出，依規定自主健康管理期間，不得參加聚會，惟個案是自己前往公司，還是公司強制要求，明（22日）將完成調查後開罰，屆時依法可罰1萬至15萬元不等罰鍰。

▲案943自主健康管理期間到大樓開會。（圖／民眾提供，下同）



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▲加強消毒與防疫措施。

回顧事發經過，指揮中心表示，案943為菲律賓籍20多歲男性，今年2月3日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，並無症狀，2月18日檢疫期滿，因公司要求，他同日至醫院自費採檢，因檢出COVID-19陽性，於今日確診。

指揮中心指出，案943開會2小時皆有戴口罩，目前已掌握26名接觸者，其中15人因接觸個案較久，列居家隔離，其餘11人則是接觸時間短，列自主健康管理。

對此，台南市衛生局表示，國內過去雖有自主健康管理開罰案例，但大多皆是針對個案本身，不過，若是公司要求案943前往公司上課、開會，將會依法對公司開罰。

至於大樓張貼公告，詳細說明案943於大樓的足跡，是否有違法情事，台南市衛生局則說，大樓管委會之公告未提及個資，因此不算《違反傳染病防治法》，而指揮中心也表示「從以前一直以來的做法就是公布案例後，對於大樓與公司貼出公告等行為都尊重。」

▼該大樓管委會20日張貼公告提醒住戶。