「當我爸好嗎？」3寶爸繳不出罰鍰　7歲兒收紅包一句話惹人疼

▲法務部新北執行署至羅男家送暖。（圖／法務部行政執行署新北分署提供）

記者徐愷昕／新北報導

44歲羅姓緬甸籍華僑2020年1月從家鄉入境台灣時，因攜帶1公斤的加工豬肉品遭裁罰20萬元，由於逾期未繳納，被移送法務部強制執行。行政執行署新北分署年前登門查訪時，因發現羅男家庭狀況不佳，且還有3名子女要養，遂特地送上2000元紅包及米菓禮盒；羅男的7歲兒子收到後，天真地向執行官說「你當我爸爸好嗎？」童言童語令人心疼。

▲違規帶肉品入境最高重罰100萬。（圖／記者曾俊豪攝）

法務部行政執行署平時的工作有一部分主要是替國家向違法者「討債」，不過其實遇到義務人生活困頓時，執行署除暫予寬緩執行外，也會適時伸手給予援助，並視情況辦理愛心捐款及關懷訪視。

羅男生是緬甸華僑，20多年前來台讀書時，認識同為緬甸華僑的羅太太，因而結婚定居臺灣，他2020年初回緬甸探望母親，返國時當地親戚出於好意，於送機時致贈梅乾菜內混香腸作為禮物，但他因趕機一時未察，於入境時遭查獲攜帶約1公斤的加工醃製肉品，雖屬無心之過，但仍遭裁罰20萬元。

▲法務部新北執行署至羅男家送暖時，其幼女獨自在旁遊玩。（圖／法務部行政執行署新北分署提供）

羅妻坦言，先生目前在緬甸獨立經營架設網路相關業務2年多，初期每月收入僅1萬餘元，現在每月約3萬餘元，除供給自身在緬甸之生活開銷外，每月僅能匯給她2萬元作為1家4口的生活費。

羅妻表示，現在家中3歲、7歲及10歲小孩都是由她照顧，先生每月給的2萬元扣掉房租1萬元，僅剩1萬元生活費，所以面對20萬元罰鍰，實在無力辦理分期繳納。

行政執行署新北分署今年過年前去探訪羅先生位在中和區的住家時，在場給了羅男7歲兒子一個2000元紅包，男孩收下後還活潑地跟主任行政執行官說，「你當我爸爸好嗎？」，天真話語令執行人員人鼻酸，顯見羅先生為了糊口，不得已捨棄親情遠赴「他國」謀生，對小孩所造成的影響頗深。

對此，新北分署強調，「執行有愛，公義無礙」是法務部行政執行署之施政理念之一，對於惡意脫產的義務人，他們必施以強制處分手段，以實現公義；而對於經濟弱勢義務人，必施以柔性關懷，希望能讓民眾感受到執行機關亦有溫暖的一面。

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