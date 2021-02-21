罔腰拍孕照「超音波機」曝！醫生認出：高雄僅3間　拍攝疑在前鎮

▲罔腰孕照「超音波機」曝光，拍攝地點很有可能是在前鎮區。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

變性網紅「罔腰」日前在IG公布懷孕喜訊，並且PO出醫院檢驗單及超音波照片，消息立刻引發醫界質疑「沒有子宮如何懷孕」。事件延燒數天後，有婦產科醫生比對照片中的超音波機型，發現擁有相同機型的醫院高雄只有三家，根據「罔腰」在高雄居住的地緣位置，拍攝地點很有可能是在前鎮區。

根據《東森新聞》報導，有婦產科醫生看了「罔腰」公開的照片後，認出了拍攝照片所使用的機器。不孕症名醫林克臻說，「有人發現是WS80A，剛好跟我們醫院是同型機器，這型的話在高雄只有幾家（醫院有），不過我們的編碼與罔腰照片上寫的病歷號碼，編碼是不一樣的，所以不是在我們這邊拍的。」

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另一名知情人士透露，照片中使用的機型比較特殊，加上購買的金額在業界算高，所以有使用的醫院相當少，「我所知道大概3家左右，（機器）業界來講，它金額算高，大概400萬左右」。他指出，鼓山與前鎮均有醫院在使用該機器，根據罔腰在高雄居住的地緣位置，拍攝地點很有可能是在前鎮。

▲醫生表示，超音波照片是有子宮環境著床，應該不是罔腰本人的孕照。（圖／東森新聞）

另外也有許多醫生發現，罔腰連續2天公開的超音波照，胎兒看起來「週數大致相同」、「並且是在有子宮環境著床」，因此應該不是罔腰本人的孕照。林克臻說，「在沒有子宮的情況下，它就是很典型的子宮外孕，當然就跟她提供的超音波照片是不吻合的。」

「罔腰」公開超音波照及醫院檢驗單，她的男友更貼出人體研究受試者同意書，現在不但引發醫界質疑，連高雄市衛生局也介入調查，甚至決定要進一步約談她，但她仍堅定自己已經懷孕，如今各界的批評聲浪依然沒有平息，事件恐怕還會繼續延燒。

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