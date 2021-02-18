健身房員工婚外情！　館長「大過年震怒」開除：管好老二很難嗎？

▲館長因為旗下員工跟會員發生婚外情，在大過年震怒開除人。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）



記者林彥臣／綜合報導

館長陳之漢經營健身房與電商等事業相當成功，也不吝惜給員工福利，被許多網友大讚是幸福企業，不過旗下一名健身房的員工，卻踩到了館長的紅線，與會員發生婚外情，不僅讓他在大過年的就開除人，甚至還在直播中震怒表示，「管好自己老二很難嗎？」

館長在直播中強調，他當老闆向來都以身作則，雖然自己有名有錢，但是他從來都向員工示範，自己是個顧家庭、顧事業的男人，每天的生活就是工作跟訓練，如果他是個跑酒店、包小三的老闆，他沒有資格這樣要求，但是今天會這樣要求員工，「是因為我做得到！」

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館長說，有本事就去搞外面的女人，那公司都管不到，但是現在如果是搞到會員、搞到員工，而且又是已婚的身分，那當然沒得商量的空間，而且早從2015年就一直跟員工宣導相關的觀念，到現在已經2021年。

▲館長多次叮囑員工，婚外情是他絕對不能容忍的事情。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）



館長表示，每開一間場館，都會跟新進的員工三叮四囑，「不要X會員跟員工」，可以報備交往，但是不要報備交往，或是已經結婚的人，卻在職場裡面亂搞，「我絕對不能容忍這種事情」。

館長最後強調，員工辛苦付出工作，當然也要有感情生活，可以好好交一個女朋友，跟會員兩情相悅交往也沒關係，但是不要跟某個會員交往了之後，又跟其他的會員或員工發生性行為。

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