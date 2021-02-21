LIVE／緬甸政變急派專機接回50台人　陳時中最新說明

記者陳詩璧／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（21）日宣布將於下午2時召開臨時記者會，由指揮官陳時中親自說明疫情及防疫作為等事宜。台灣才剛從COVAX取得20萬劑AZ疫苗，最快下週到貨。中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢表示，讓醫護選廠牌形同自找麻煩，而僑委會安排華航一架專機上午七點飛往緬甸，預計下午4點15分抵達桃園機場，將接回約50名的台商和僑民。

▲指揮中心記者會 。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

據駐緬甸代表處2月17日得自華航仰光分公司的資訊，預計搭乘2月21日救援班機的訂位乘客目前約50人，班機預計在下午4時15分抵台，實際人數尚待開票及登機而定。而原訂2月28日返台班機也因故取消，華航另加開3月14日及28日2個班次，供台商及僑民預定。

被問及台商或僑民返台是否需入住集中檢疫所？指揮中心發言人莊人祥回應，緬甸是因政局動盪而有班機回國，當地疫情狀況良好。並未安排集中檢疫，如當地因緊急情形無法提供3日內陰性證明，可依規定入境自費採檢。依其申請縣市之防疫旅館或自家進行居家檢疫。

▲華航上午7點飛出一架專機前往緬甸，預計接回50名僑民和台商。（資料照／記者湯興漢攝）

中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢醫師表示，AZ疫苗是腺病毒疫苗，比起BNT生產的mRNA疫苗，較容易產生嚴重過敏反應，但好處是相較於mRNA疫苗需要打兩劑才能著床，腺病毒疫苗僅需要打一劑就「黏」得住。

被問到是否願意施打AZ疫苗？王任賢坦言，「當然會！政府選的，WHO核准的都是好疫苗。」他也建議指揮中心不要開放醫護選擇疫苗廠牌，「應該把標籤都貼起來」，否則開放醫護人員選擇後，百姓也要選，「根本自找麻煩」。

根據指揮中心統計，截至目前國內累計17萬1139例新型冠狀病毒肺炎相關通報，其中942例確診，分別為826例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、893人解除隔離、40人住院隔離中。

根據指揮中心統計，截至目前國內累計17萬1139例新型冠狀病毒肺炎相關通報，其中942例確診，分別為826例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、893人解除隔離、40人住院隔離中。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來