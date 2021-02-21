　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LIVE／緬甸政變急派專機接回50台人　陳時中最新說明

記者陳詩璧／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（21）日宣布將於下午2時召開臨時記者會，由指揮官陳時中親自說明疫情及防疫作為等事宜。台灣才剛從COVAX取得20萬劑AZ疫苗，最快下週到貨。中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢表示，讓醫護選廠牌形同自找麻煩，而僑委會安排華航一架專機上午七點飛往緬甸，預計下午4點15分抵達桃園機場，將接回約50名的台商和僑民。

▲▼指揮中心記者會 。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會 。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

據駐緬甸代表處2月17日得自華航仰光分公司的資訊，預計搭乘2月21日救援班機的訂位乘客目前約50人，班機預計在下午4時15分抵台，實際人數尚待開票及登機而定。而原訂2月28日返台班機也因故取消，華航另加開3月14日及28日2個班次，供台商及僑民預定。

被問及台商或僑民返台是否需入住集中檢疫所？指揮中心發言人莊人祥回應，緬甸是因政局動盪而有班機回國，當地疫情狀況良好。並未安排集中檢疫，如當地因緊急情形無法提供3日內陰性證明，可依規定入境自費採檢。依其申請縣市之防疫旅館或自家進行居家檢疫。

▲▼華航Airbus A330-300 編號B18307客機。（圖／記者湯興漢攝）

▲華航上午7點飛出一架專機前往緬甸，預計接回50名僑民和台商。（資料照／記者湯興漢攝）

中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢醫師表示，AZ疫苗是腺病毒疫苗，比起BNT生產的mRNA疫苗，較容易產生嚴重過敏反應，但好處是相較於mRNA疫苗需要打兩劑才能著床，腺病毒疫苗僅需要打一劑就「黏」得住。

被問到是否願意施打AZ疫苗？王任賢坦言，「當然會！政府選的，WHO核准的都是好疫苗。」他也建議指揮中心不要開放醫護選擇疫苗廠牌，「應該把標籤都貼起來」，否則開放醫護人員選擇後，百姓也要選，「根本自找麻煩」。

根據指揮中心統計，截至目前國內累計17萬1139例新型冠狀病毒肺炎相關通報，其中942例確診，分別為826例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、893人解除隔離、40人住院隔離中。

根據指揮中心統計，截至目前國內累計17萬1139例新型冠狀病毒肺炎相關通報，其中942例確診，分別為826例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、893人解除隔離、40人住院隔離中。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
罔腰超音波被揪造假疑點！醫解密懷孕照：怪醫黑傑克也做不到
北部2房當嫁妝！清大女友「真實身分」曝光他不娶了
西濱20車連環撞北上全線封閉到下午！替代路線曝光
保險套斷掉！3天後嚇呆她「竟在這裡找到」　網驚喊：太扯

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南水道攝影趣 逆天光影、花海網美展現創意

我國漁船三大洋作業3年120件碰撞　「AIS保平安」補助4千艘

西濱20車連環撞！批踢踢「2天前有預言」...網狂朝聖：先知

不是霧！專家還原西濱20車連環撞天氣　「2跡象」曝真正可能肇因

LIVE／緬甸政變急派專機接回50台人　陳時中最新說明

阿嬤又是妳！電動車三寶上路「見檔車就撞」　苦主：同地點撞2次

1筆罰15元！熊貓新規定「店家不能拒單」　老闆哀號網友卻大讚

還原西濱快20車連環撞　公路總局急調監視器「有霧、流動很快」

爸花100塊套圈圈「連中3」！老闆提1要求惹怒她：怎麼不立牌寫？

台鐵推動建物屋頂招標設置太陽光電成效曝　已達17.15百萬瓦

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

停車回LINE抬頭驚見「謎之熱舞」　花褲哥忘情搖擺駕駛下車秒尷尬

楊丞琳攜手蘇運瑩踢館《姐姐2》！！　放話「我們挺全能的吧」容祖兒：誰來我也沒怕

放閃日常！港男娶人形娃娃為妻　豪送iPhone還發全家福照：已當爸

初二拜拜「白柴咬下供品雞屁股」 阿嬤狂擲笑筊！奴才道歉求原諒

紅燒魚像糖醋？遊客不滿狂逼問　東港民眾：當地作法就是加糖醋醬

比特犬闖民宿！撕咬退役搜救犬　背部裂開超長大血口...飼主心疼

趙小僑2次試管失敗終成功「我懷孕了！」　第一次聽到寶寶心跳哭了...

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

狗群包圍...穿山甲寶寶無助蜷縮　獲救後穩定成長！蟻窩「整組搬」

台南水道攝影趣 逆天光影、花海網美展現創意

我國漁船三大洋作業3年120件碰撞　「AIS保平安」補助4千艘

西濱20車連環撞！批踢踢「2天前有預言」...網狂朝聖：先知

不是霧！專家還原西濱20車連環撞天氣　「2跡象」曝真正可能肇因

LIVE／緬甸政變急派專機接回50台人　陳時中最新說明

阿嬤又是妳！電動車三寶上路「見檔車就撞」　苦主：同地點撞2次

1筆罰15元！熊貓新規定「店家不能拒單」　老闆哀號網友卻大讚

還原西濱快20車連環撞　公路總局急調監視器「有霧、流動很快」

爸花100塊套圈圈「連中3」！老闆提1要求惹怒她：怎麼不立牌寫？

台鐵推動建物屋頂招標設置太陽光電成效曝　已達17.15百萬瓦

再延半年！　藥用酒精原料關稅減半延至8/26　

日太空人「野口聰一」3度拍台！　高市府用美照回應力邀遊高雄

台南水道攝影趣 逆天光影、花海網美展現創意

雷特還是沒登錄　領航猿里德、傑克迎戰夢想家

我國漁船三大洋作業3年120件碰撞　「AIS保平安」補助4千艘

西濱20車連環撞！批踢踢「2天前有預言」...網狂朝聖：先知

不是霧！專家還原西濱20車連環撞天氣　「2跡象」曝真正可能肇因

除夕洗澡初二才出來　她受困浴室30小時「喝自來水充飢」

罔腰超音波被揪「造假疑點」！　醫解密懷孕照：怪醫黑傑克也做不到

味全龍遭獅隊無安打　葉君璋：最爛就是這樣了

香港馬尾妹當街脫褲！ 「露兩顆渾圓」服飾店前解放　

生活熱門新聞

被罰補票！台大生怒放空高鐵股票

即／罔腰稱「人體試驗懷孕」　衛生局查高醫結果出爐

煞到長髮超商店員求搭訕大法　6小時後別人行動了

罔腰拍孕照　拍攝地點疑在前鎮

大露背正妹刮刮樂！　眼尖網友發現是她

保險套斷掉「3天後嚇呆她」　網驚：太扯

西濱車禍疑濃霧釀禍　氣象局說話了

年後離職潮來了　他崩：1天就3人

228連假天氣出爐　今晨7.4℃「下波有雨」時間曝光

台積電爸給紅包！8歲兒「秒甩地上」：太寒酸

老店驚爆回收鹹湯圓！　7旬嬤無奈喊冤

闖鐵軌拍照　呂妍芯發文道歉了

老師改「超中二」LINE名...被揪出崩潰：我是腦殘

2.5倍薪請男友媽打掃！反被嗆都不幫忙

更多熱門

相關新聞

南韓新冠今增416例！大型群聚感染未平息

南韓新冠今增416例！大型群聚感染未平息

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情演變趨勢在當局鬆綁防疫政策後時好時壞，全國各地的醫療院所、大型職場依舊發生大規模的群聚感染，而家族與親友聚會、餐廳、托兒所等也傳出零星群聚感染。政府將持續觀望本周疫情演變，並計畫於下周前完成下一階段的防疫政策。

莊人祥：緬甸疫情良好免集中檢疫

莊人祥：緬甸疫情良好免集中檢疫

人力扛移工就醫！王必勝曝集中檢疫所暖心故事

人力扛移工就醫！王必勝曝集中檢疫所暖心故事

新冠疫苗別開放選廠牌？陳時中下午2時說明

新冠疫苗別開放選廠牌？陳時中下午2時說明

曝「優先想打這兩種疫苗」　醫：抱歉又要失言了

曝「優先想打這兩種疫苗」　醫：抱歉又要失言了

關鍵字：

新冠肺炎新型冠狀病毒台灣防疫COVID-19疫苗AZ

讀者迴響

熱門新聞

快訊／西濱14車連環撞！10多人死傷　北上全線封閉

豪門媳淚吼惡婆婆：把我當家人很難嗎？

快訊／謝和弦宣布再婚！　6月正式娶回莉婭

罔腰PO凸肚照…地方媽看不下去！

被罰補票！台大生怒放空高鐵股票

加油站廁所指侵女友強逼手淫　桃園男被訴

撞擊瞬間曝！濃霧中連環撞　他癱坐在地後車又衝上來

即／罔腰稱「人體試驗懷孕」　衛生局查高醫結果出爐

台南傳出現「確診者」　衛生局回應了

台中妹白腿被沾滿！騎士噴射秒閃…她崩潰求救

死傷慘況曝！西濱20車連環撞　轎車爛到看不出車型

「丹麥男」爆無縫接軌台灣太太！　前女友怒揭「白吃白住半年」

台灣第一女YT！訂閱快超車Joeman　網超服氣

家住高雄遭調職台北　月薪7萬女處長告贏家樂福

1家3口北上拜拜遇20車連環撞　妻遭追撞夾殺亡！

更多

最夯影音

更多
岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼
停車回LINE抬頭驚見「謎之熱舞」　花褲哥忘情搖擺駕駛下車秒尷尬

停車回LINE抬頭驚見「謎之熱舞」　花褲哥忘情搖擺駕駛下車秒尷尬

楊丞琳攜手蘇運瑩踢館《姐姐2》！！　放話「我們挺全能的吧」容祖兒：誰來我也沒怕

楊丞琳攜手蘇運瑩踢館《姐姐2》！！　放話「我們挺全能的吧」容祖兒：誰來我也沒怕

放閃日常！港男娶人形娃娃為妻　豪送iPhone還發全家福照：已當爸

放閃日常！港男娶人形娃娃為妻　豪送iPhone還發全家福照：已當爸

初二拜拜「白柴咬下供品雞屁股」 阿嬤狂擲笑筊！奴才道歉求原諒

初二拜拜「白柴咬下供品雞屁股」 阿嬤狂擲笑筊！奴才道歉求原諒

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【限時免運】東森寵物雲毛毛商城5折專區

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面