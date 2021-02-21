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華航「救援班機」預計接回50人　莊人祥：緬甸疫情良好免集中檢疫

▲▼中華航空,機場,華航,旅遊,出國,包機,直航,B737-800。（圖／記者李毓康攝）

▲華航「救援班機」預計接回50人，莊人祥：緬甸疫情良好免集中檢疫。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

因應緬甸發生軍事政變，政局持續動盪，中華航空公司CI7916航班今（21）日清晨7時出發，預計接回50人。指揮中心發言人莊人祥表示，緬甸疫情況狀良好，僑民返國後無需入住集中檢疫所，在防疫旅館或自家檢疫即可，返台者需提供3日內核酸檢驗陰性證明，若當地緊急情形無法提供者，可依規定入境自費採檢。

緬甸2月1日發生軍事政變，國務資政、實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）遭拘押，若干城鎮都有反對軍方政變的民眾上街頭抗爭，要求軍方釋放翁山蘇姬並停止軍事統治，而軍方則加大鎮壓力道，軍警20日突襲瓦城一座造船廠的反政變示威人群，發生暴力場面，軍警對抗議民眾發射實彈和橡膠子彈，至少造成2人死亡。

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根據駐緬代表處統計，在緬甸的台商及僑民約有1千人，大多居住在第一大城仰光（Yangon），在軍事政變發生後，駐緬甸代先於2月15日公告，華航暫時排定2月21日及28日共2個班次台北往返仰光救援班機，若有台商或僑民規劃返台，應儘早與華航聯繫確認。

據駐緬甸代表處2月17日得自華航仰光分公司的資訊，預計搭乘2月21日救援班機的訂位乘客目前約50人，班機預計在下午4時15分抵台，實際人數尚待開票及登機而定。而原訂2月28日返台班機也因故取消，華航另加開3月14日及28日2個班次，供台商及僑民預定。

被問及台商或僑民返台是否需入住集中檢疫所？指揮中心發言人莊人祥回應，緬甸是因政局動盪而有班機回國，當地疫情狀況良好。並未安排集中檢疫，如當地因緊急情形無法提供3日內陰性證明，可依規定入境自費採檢。依其申請縣市之防疫旅館或自家進行居家檢疫。

而過去入境驗出確診者，都是送到部立桃園醫院收治，但經歷過長達35天的群聚事件，19日重啟營運的部桃暫不收治新冠肺炎病患。莊人祥表示，若此批緬甸返台者有人確診，將由當地衛生局決定，送到其他專責醫院救治。

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