快訊／專家建議新冠疫苗「別開放選廠牌」　陳時中下午2時說明

▲專家建議打新冠疫苗「別開放選廠牌」，陳時中下午2時說明。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（21）日宣布將於下午2時召開臨時記者會，由指揮官陳時中親自說明疫情及防疫作為等事宜。台灣才剛從COVAX取得20萬劑AZ疫苗，最快下週到貨，但歐洲數國卻爆出醫護人員接種後出現不良反應暫停施打。中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢表示，讓醫護選廠牌形同自找麻煩，指揮中心施打措施是否有變？陳時中下午有望回應。

中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢醫師表示，AZ疫苗是腺病毒疫苗，比起BNT生產的mRNA疫苗，較容易產生嚴重過敏反應，但好處是相較於mRNA疫苗需要打兩劑才能著床，腺病毒疫苗僅需要打一劑就「黏」得住。

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被問到是否願意施打AZ疫苗？王任賢坦言，「當然會！政府選的，WHO核准的都是好疫苗。」他也建議指揮中心不要開放醫護選擇疫苗廠牌，「應該把標籤都貼起來」，否則開放醫護人員選擇後，百姓也要選，「根本自找麻煩」。

台灣目前確定取得1000萬劑AZ疫苗，以及505萬劑莫德納疫苗，前者保護力只有6成，後者卻高達9成以上，在AZ疫苗爆出不良反應後，不少歐洲醫護紛紛呼籲政府改打莫德納疫苗，台灣也有不少醫師揚言「選打」。

振興醫院感染科主任李明政就表示，如果兩疫苗同時輸台，「AZ可能打不完」。屆時AZ疫苗是否會過剩？民眾是否也有選擇權？指揮中心下午有望一併回應。

根據指揮中心統計，截至目前國內累計17萬1139例新型冠狀病毒肺炎相關通報，其中942例確診，分別為826例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、893人解除隔離、40人住院隔離中。