▲移工幻聽幻視「人力扛就醫」！王必勝曝集中檢疫所暖心故事。（圖／翻攝王必勝臉書）

記者嚴云岑／綜合報導

新冠肺炎延燒至今，集中檢疫所成為隔絕境外移入病毒傳入社區的重要防線。醫福會執行長王必勝表示，目前全台檢疫所共有40處、4500間，收住人數突破3萬人次，成功攔阻312確診個案。他也分享在集中檢疫所發生的暖心故事，一名印尼移工入住後出現幻聽、幻視症狀，檢疫所同仁在沒電梯的檢疫所，人力扛下樓送醫，回所後護理同仁也全副武裝餵藥、幫洗澡，耗掉近百件隔離衣。

王必勝今（21）日在臉書PO文，分享集中檢疫所的兩件暖心故事，一為在部桃事件延燒時，於1月25日接到陌生訊息，一名英國母親希望在集中檢疫所親自照顧3個小孩。王必勝記下來台時間，幫忙安排一間寬敞舒適的「軍事風」家庭房，讓一家人能透過網路繼續工作學習，事後該家庭也親手繪製照片表達謝意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另一名個案為南部檢疫所的印尼年輕移工，一入住就產生幻聽、幻視的狀況，也無法完全自理生活，但檢疫所同仁不論個案身份，一視同仁悉心照顧，不僅在沒有電梯的集中檢疫所，「人力扛下樓」協助就醫，返所後也由護理師幫忙擦澡、餵藥至檢疫結束，耗用相當多人力與近百件隔離衣，「值得國人一個鼓勵的掌聲！」