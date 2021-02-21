▲近期有不少傳聞指出蘋果將於3月16日舉行春季發表會。（圖／路透）

記者周康玉／台北報導

《彭博》科技記者Mark Gurman 20日在他個人的推特（twitter）勁爆打臉蘋果（Apple）將在3月16日舉辦春季發表會的傳聞，表示那天什麼事都不會發生；此外，macRumors編輯Joe Rossignol也推文指出，非常厭惡這類謠言。

近期有許多科技部落客在推特發文指出，蘋果將會在3月16日舉辦春季發表會，發表 iPad或iPad Pro、iPad mini，以及傳聞已久的藍牙追蹤器 AirTags，包括知名網紅Jon Prosser、推特帳號@FrontTron 和@LeaksApplePro，都有相關預測。

▼彭博記者Mark Gurman打臉3月16日春季發表會傳聞。（圖／翻攝自Mark Gurman推文）

《9to5mac》報導，有傳言蘋果將於2021年上半年發布新產品數量，這類傳言包括：新的iPad Pro、新的AirPods、新的像AirTags等；其中，YouTube喬恩·普羅瑟（Jon Prosser）算是最早放消息的人，指出蘋果將於3月16日舉行。

Joe Rossignol在推特上表示，就算蘋果真的在3月16日發表了，但真的就只能說是巧合，非常厭倦這些愛當洩漏者（leaker）的人；他甚至發文指出，要製造蘋果發表會謠言很簡單，首先，就是選一個過往會辦的時間像是3月、9月；然後打開日曆，找一個月中的星期二，自行宣布那天就是蘋果發表會。

▼macRumors編輯Joe Rossignol推文，下同。（圖／翻攝自Mark Gurman、Joe Rossignol推文）

3C媒體瘋先生則指出，按過往紀錄，蘋果春季發表會首場發表會時間大多是在3月底最後一週舉行，舉辦時間通常是在週一或週二，推估今年的春季發表會有可能會在3月29日、3月30日其中一天。然而，實際發表日期還是要等蘋果發出邀請函才知。