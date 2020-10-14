　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

快訊／iPhone 12「5顏色」曝光！史上唯一特殊色　外框致敬四代

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

記者柯沛辰／綜合報導

蘋果在台灣時間14日凌晨1點舉行最新發布會，萬眾矚目的iPhone 12果真登場，外框致敬第四代，採用陶瓷成分的玻璃面板，有藍、綠、紅、白、黑5色可選；其中藍、綠色是過去未曾出現的iPhone顏色。

觀察過去幾代，蘋果手機都具備柔軟的圓形的形狀（iPhone 4和iPhone 5除外），因為它可以適合任何手掌，加上外觀效果非常好，所以大部分手機幾乎都採圓角邊緣做設計。

▲▼iPhone12。（圖／翻攝自蘋果直播）

▲iPhone 12有5種顏色可選，藍、綠是過去未曾出現的顏色。（圖／翻攝自蘋果直播）

如今iPhone 12正式曝光，確定不再採用當前模型的圓角輪廓，而是採用了iPhone 4和5更加銳利、方正的設計美學。

事實上，Apple推出iPad Pro的外觀也是採用這種「復古美學」，MacBook也轉變為類似設計。因此早前預測其實是有跡可循，畢竟蘋果推出的新產品向來有高度相關性。

▼藍色iPhone 12，外框致敬第四代。（圖／取自蘋果直播，下同）

▲▼蘋果秋季發表會5G iPhone 12、homepod，庫克。（圖／取自蘋果直播）

▼iPhone12售價曝光。（圖／翻攝自蘋果直播）

▲▼iPhone12 售價。（圖／翻攝自蘋果直播）

▼紅色iPhone12。（圖／蘋果官網）

▲▼iPhone12顏色。（圖／蘋果官網）

▼黑色iPhone12。（圖／蘋果官網）

▲▼iPhone12顏色。（圖／蘋果官網）

▼白色iPhone12。（圖／蘋果官網）

▲▼iPhone12顏色。（圖／蘋果官網）

▼綠色iPhone12。（圖／蘋果官網）

▲▼iPhone 12綠色。（圖／記者柯沛辰攝）

►看更多...

快訊／iPhone 12真的來了！實機首曝光「規格革新一次看」

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
iPhone 12來了！台灣本周五可預購　23日出貨
iPhone 12 來襲！「售價出爐」
iPhone 12「5顏色」曝光！有史上唯一特殊色
iPhone 12真的來了！實機首曝光
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 12、Pro、mini 與12 Pro Max週五開放預購！台灣售價公開

iPhone 12 Pro囂張土豪金、太平洋藍美爆　史上最大螢幕只要33900

快訊／台灣確定第一波發售！　iPhone 12這周五就可以預定

快訊／iPhone 12真的來了！　台灣本周五即可預購、10／23出貨

快訊／最快下週！iPhone 12美國發售時間　4個關鍵日期公布了

iPhone 12 mini！　全球最小的 5G 手機登場

快訊／iPhone 12、Mini價格出爐！　699美元入手「史上最便宜」

快訊／iPhone 12終於登場　售價799美元、推出新色藍色

快訊／iPhone 12配《英雄聯盟》！5G＋超強晶片：0延遲最爽體驗

快訊／iPhone 12「5顏色」曝光！史上唯一特殊色　外框致敬四代

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

網紅不穿內褲30天！身體變健康 私密處分泌物比以前少還很乾淨

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

蘆洲宮廟「仙女禮生」神到了　絕美甜笑激似楊冪！是幼教老師

吳宗憲曝錄《玩很大》「一關機就崩潰」　一環節「離奇現象」...小鬼，你回來啦！

周覓在原唱面前飆唱《為你寫詩》！　吳克群出道20年首跳女團舞...太難了

GAI不許兒子長大「濃妝豔抹組團跳舞」　給寶寶的信：我愛你，但我會愛你媽媽更多

iPhone 12、Pro、mini 與12 Pro Max週五開放預購！台灣售價公開

iPhone 12 Pro囂張土豪金、太平洋藍美爆　史上最大螢幕只要33900

快訊／台灣確定第一波發售！　iPhone 12這周五就可以預定

快訊／iPhone 12真的來了！　台灣本周五即可預購、10／23出貨

快訊／最快下週！iPhone 12美國發售時間　4個關鍵日期公布了

iPhone 12 mini！　全球最小的 5G 手機登場

快訊／iPhone 12、Mini價格出爐！　699美元入手「史上最便宜」

快訊／iPhone 12終於登場　售價799美元、推出新色藍色

快訊／iPhone 12配《英雄聯盟》！5G＋超強晶片：0延遲最爽體驗

快訊／iPhone 12「5顏色」曝光！史上唯一特殊色　外框致敬四代

PTT鄉民熬夜守「iPhone 12發表會」　看完噓爆：賣手機還賣相機！

iPhone 12、Pro、mini 與12 Pro Max週五開放預購！台灣售價公開

iPhone 12 Pro囂張土豪金、太平洋藍美爆　史上最大螢幕只要33900

快訊／台灣確定第一波發售！　iPhone 12這周五就可以預定

快訊／iPhone 12真的來了！　台灣本周五即可預購、10／23出貨

快訊／最快下週！iPhone 12美國發售時間　4個關鍵日期公布了

iPhone 12 mini！　全球最小的 5G 手機登場

美售台AGM-84H/K空對地飛彈　王瑞德：戰機升空就射到對岸

快訊／iPhone 12、Mini價格出爐！　699美元入手「史上最便宜」

快訊／iPhone 12終於登場　售價799美元、推出新色藍色

田馥甄合作比爾賈get新技能　一夜白髮在電影院狂丟爆米花...肖欸！！

3C家電熱門新聞

即／iPhone 12真的來了　實機首度曝光

即／iPhone 12「5色曝光」　外框致敬四代

快訊／iPhone 12終於登場　售價799美元、推出新色藍色

快訊／iPhone 12 終於亮相！　4 款 8 色全部到齊

蘋果發表會「0時差搶看」　網址都在這

iPhone 12預測總整理！規格、顏色、售價一次看

即／iPhone 12最便宜699美元入手

即／iPhone 12台灣確定首波發售！

iPhone 12 mini！　全球最小的 5G 手機登場

最爽體驗　iPhone 12配英雄聯盟

快訊／HomePod mini現身！智慧居家大亮點　3千元有找

最快下週　iPhone 12發售時間公布

iPhone 12登場倒數計時！　蘋果發表會週三官網直播看這裡　

蘋果提前洩密！　iPhone 12 似乎「剪瀏海」了

更多熱門

相關新聞

iPhone 12 Pro土豪金、太平洋藍

iPhone 12 Pro土豪金、太平洋藍

蘋果14日凌晨1點舉行最新發布會，萬眾矚目的4款iPhone 新機正式登場，其中旗艦級iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max擁有4種顏色可以選擇，包含再次回歸的金色與史上首見的太平洋藍色，外型也回歸經典iPhone 4設計，另外iPhone 12 Pro Max也擁有iPhone史上最大6.7吋螢幕。

iPhone 12 mini！　全球最小的 5G 手機登場

iPhone 12 mini！　全球最小的 5G 手機登場

最爽體驗　iPhone 12配英雄聯盟

最爽體驗　iPhone 12配英雄聯盟

快訊／iPhone 12 終於亮相！　4 款 8 色全部到齊

快訊／iPhone 12 終於亮相！　4 款 8 色全部到齊

快訊／HomePod mini現身！智慧居家大亮點　3千元有找

快訊／HomePod mini現身！智慧居家大亮點　3千元有找

關鍵字：

iPhone 12蘋果發表會iPhone 12 Pro Max庫克

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／iPhone 12真的來了　實機首度曝光

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

即／iPhone 12「5色曝光」　外框致敬四代

快訊／iPhone 12終於登場　售價799美元、推出新色藍色

快訊／iPhone 12 終於亮相！　4 款 8 色全部到齊

安以軒「沒想到一年一個」宣布：封肚！

蘋果發表會「0時差搶看」　網址都在這

爆料達人：iPhone 11、XR、SE 明起將降價！

直擊／雞拔完毛「泡漂白水」30mins

子瑜「眼皮上一條線」　詭異眼妝韓網崩潰

日媒爆：川普突襲式訪台承認台灣

iPhone 12預測總整理！規格、顏色、售價一次看

即／iPhone 12最便宜699美元入手

嗆小燈泡媽「還有2個可砍」　判決結果出爐

更多

最夯影音

更多
曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了
陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

網紅不穿內褲30天！身體變健康 私密處分泌物比以前少還很乾淨

網紅不穿內褲30天！身體變健康 私密處分泌物比以前少還很乾淨

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面