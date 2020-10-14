快訊／iPhone 12「5顏色」曝光！史上唯一特殊色　外框致敬四代

記者柯沛辰／綜合報導

蘋果在台灣時間14日凌晨1點舉行最新發布會，萬眾矚目的iPhone 12果真登場，外框致敬第四代，採用陶瓷成分的玻璃面板，有藍、綠、紅、白、黑5色可選；其中藍、綠色是過去未曾出現的iPhone顏色。

觀察過去幾代，蘋果手機都具備柔軟的圓形的形狀（iPhone 4和iPhone 5除外），因為它可以適合任何手掌，加上外觀效果非常好，所以大部分手機幾乎都採圓角邊緣做設計。

▲iPhone 12有5種顏色可選，藍、綠是過去未曾出現的顏色。（圖／翻攝自蘋果直播）



如今iPhone 12正式曝光，確定不再採用當前模型的圓角輪廓，而是採用了iPhone 4和5更加銳利、方正的設計美學。

事實上，Apple推出iPad Pro的外觀也是採用這種「復古美學」，MacBook也轉變為類似設計。因此早前預測其實是有跡可循，畢竟蘋果推出的新產品向來有高度相關性。

▼藍色iPhone 12，外框致敬第四代。（圖／取自蘋果直播，下同）

▼iPhone12售價曝光。（圖／翻攝自蘋果直播）

▼紅色iPhone12。（圖／蘋果官網）

▼黑色iPhone12。（圖／蘋果官網）

▼白色iPhone12。（圖／蘋果官網）

▼綠色iPhone12。（圖／蘋果官網）

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