8月大嬰坐推車被笑！大媽臭屁「我孫子都會走了」　網白眼：真歹命

▲1歲以前的孩子幾乎都還不太會走路。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

帶小孩出門散步，最怕遇到過度關心的婆婆媽媽，就連孩子要走路還是坐推車都要管！一名新手媽日前帶女兒到公園透氣，推著推車和女兒一起享受陽光，結果卻被一名路過的大媽笑說，「啊唷，我孫子9個月就會自己走了餒！」

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，當時女兒坐在推車上，她推著女兒一起到住家附近曬太陽，悠哉的午後卻被一名路過大媽破壞，對方看見她推著小孩主動搭話，「啊喲～這麼高這麼大了還要推車喔？自己下來走啦！」原PO尷尬回應，女兒才快要滿8個月，還沒辦法獨立行走，必須坐推車代步。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲每個孩子發展程度不同。（圖／翻攝自爆怨公社）



大媽聽完後回了一句，「啊唷，我孫子9個月就會自己走了餒！」口氣聽起來帶點炫耀、嘲笑之意，讓原PO不知該如何回應，畢竟雙方住在同個社區，以後還是會時常見面，也不好意思把場面搞得難堪，「如果是你，會怎麼回應這位婆婆？」

多位爸媽在留言區指出，1歲2個月以後再學走路都正常，多爬行對於孩子的骨骼、肢體發展也有好處，每個孩子的成長狀況不同，不必強求女兒現在就要開始學走路，「聽過最扯是我孫子4個月就戒尿布囉」、「他孫1歲之後讓他出外工作賺錢」、「我女兒1歲半才肯走，現在2歲半多，每天叫我帶她去跑跑跑」、「跟阿婆說 ：你孫子真歹命，這麼早就要靠自己。」