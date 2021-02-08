遇到科學無法解釋之事　請用童話阻止孩子恐懼的擴大

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

您有沒有發現，當家裡格局改變，或做大整理的時候，孩子很容易睡得不安穩呢？

就要過年了，家家戶戶都在大掃除，我們家也不例外，我跟女兒DAHLIA兩個人，完全印證人家說：「女生房間就是無底洞！」只有搬家跟大整理，才知道15坪的空間，可以當30坪用！（笑）

我正專心整理收納，邊著急去台中的行李還沒打包，女兒突然對我說：「媽，昨天妳睡著以後，我看到有東西飛進來喔！」突然聽到DA這句話，頓時有點毛毛，只能強裝鎮靜：「嗯？什麼東西？」

DA比劃著：「它有翅膀，還有長長的尾巴。」我：「蟑螂嗎？」女兒：「不是啦！沒那麼小！我一直看著他，等他走，我才敢睡。」

我悚然想起死亡筆記本的死神Death（汗）但理智馬上提醒我，那可能是因為我們家正在大掃除，而空間格局的改變，會讓人體對周遭的感知，衍生錯覺。若我沒有處理好，孩子以後會對家裡產生莫名的恐懼！

「從哪進來的？」女兒指向角落，「它從腳踏車那飛出來的！」手上的雞皮疙瘩告訴我，這樣下去不是辦法，越講越毛，別說小孩了，連我都有點害怕～我靈機一動，突然想起自己小時候，父親曾說他在陽明山看過，約莫手掌般高度的「小綠人」！

我：「哦，妳看到小精靈了吧？！」DA的眼睛頓時亮起來！「媽，什麼精靈？妳看過小精靈嗎？那是人嗎？」我正色道：「我沒看過，但我爸小時候在陽明山看過。」DA繼續追問：「妳爸看到他飛起來嗎？」我：「沒有，我爸是在草叢看到，全身穿綠色的小人跑過去，沒翅膀的。」我沒跟女兒提，我爸信誓旦旦地保證，說他弟弟（我叔叔）也有看過。

不出意料，DA開心地接受了這個說法：「哦哦哦，那可以帶我去看嗎？」果然是孩子！什麼事情都還存有追根究柢的精神，但「我自己都沒看過了，怎麼帶妳去？精靈不會隨便給人看到的，尤其像我這種（已經被世俗矇蔽的）大人，更是看不到，所以妳昨天晚上遇到的，或許就是精靈！」

雖然我看事情有時候很理性，不過想起當年父親從我幼兒起說到青春期，堅信他看到的綠色小人是真的，我想，在他那個年代，或許還沒被過度開發的陽明山，真的有與山靈相互倚偎的小綠精存在吧！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。