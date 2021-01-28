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太超過！他騙妻「驗DNA小孩不是親生」　網全怒了：白癡

▲分手,離婚。（圖／取自Pixabay）

▲男子惡整妻過頭遭轟。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

玩笑開過頭！國外一名女子日前分享，丈夫在她生完小孩後開始對她愛理不理，追問之下對方竟回「我驗了DNA，發現小孩不是我親生的」，讓她當場崩潰不能接受，這時丈夫才嘻皮笑臉表示「我開玩笑的」，被不少網友怒轟根本是白癡。

根據《鏡報》報導，這名新手媽媽在生完小孩4個月後，原本說好要一起育兒的丈夫突然不幫忙，整整避開她2天，讓她獨自一人承擔了所有的工作，在女子追問之下還拒絕告訴她出了什麼問題。

女子試圖和他交談，卻都被拒絕處理，直到她抓狂後，丈夫才告訴她「媽媽覺得小孩和他長得不像，於是建議他秘密進行DNA測試。」但在2天前收到了結果，發現兒子真的不是他親生的。

▲▼嬰兒。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲丈夫說他媽媽認為小孩長得不像他，建議他去做個DNA檢測。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

丈夫最終決定搬出房子，並和律師聯絡相關事宜，但女子覺得丈夫是「騙子」，還要求查看DNA報告結果。一開始丈夫都不理會，最後才突然大笑起來說「我開玩笑的啦」。女子開始對丈夫咆哮，並表示自己這2天疲憊不堪，而丈夫則是要她放鬆，因為這是他跟堂哥所策劃的一場惡作劇。

不少網友看了文章後全都怒火衝天，紛紛一面倒認為「他整整休息了2天只為了完成他的惡作劇」、「這已經不是惡作劇，而是虐待了」、「完全不好笑，他是一個不成熟的白癡」、「根本是個幼稚的笨蛋」、「這對新手媽媽很殘酷，如果這名媽媽罹患產後憂鬱症，結局可能很悲慘。」「雙方都要認為有趣才能算是『玩笑』，否則就是霸凌。」

據了解，丈夫和他的家人原本就很樂衷於「惡作劇」這件事，但有時會沒拿捏好尺寸。先前丈夫就曾在婚禮當天，假裝弄丟家裡鑰匙；還有帶她去一間餐廳參加訂婚派對，到了現場卻發現根本沒有半個人在。

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