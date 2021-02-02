　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

尿床被笑「羞羞臉沒被打？」5歲兒低頭自責…媽心碎：隔壁大媽偷聽

▲▼棉被,曬棉被,床單。（圖／翻攝自pixabay）

▲在陽台洗床單被隔壁大媽偷聽對話。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者黃可昀／綜合報導

5歲兒子不久前開始學晚上戒尿布，初期很有可能還是會不小心尿床，這時家長應該給予鼓勵，建立自信心，想不到竟然有雞婆的鄰居大媽偷聽他們家對話，跑去笑孩子「羞羞臉」，害小孩慚愧又自責地跑掉，自尊心受到大大打擊。

一名媽媽在臉書社團「爆怨2公社」表示，昨天在後陽台洗床單時，隔壁上個月才搬來的大媽剛好也在陽台，她和老公聊到5歲兒子昨晚尿床的事，夫妻倆正在討論如何為兒子改善，沒想到整個對話過程都被隔壁大媽偷聽，甚至還自以為是地做出評論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

夫妻倆聊到一半，兒子走進後陽台找爸媽，隔壁大媽一看到就揶揄地說，「唉唷！弟弟羞羞臉，5歲了在讀書了還會尿床，你有沒有被你媽媽打屁股？一定有吼？」兒子沒料到自己尿床的事會被鄰居知道，當下感到尷尬又無地自容，隨即快速地跑回去屋內。

▲▼睡覺,小孩,孩子,睡眠。（示意圖／pixabay）

▲剛開始學戒尿布，尿床很正常。（示意圖／pixabay）

結果隔壁大媽仍不罷休，繼續跟原PO說，「他也會拍謝捏哈哈，啊妳到底有沒有處罰他，我跟妳說，小孩上學了就要嚴格一點教他不要尿床，不然也有上國中還在尿床的，你看我孫子……。」原PO聽到一半實在忍無可忍，出聲制止對方，「其實我兒子已經很努力了！我們有在教他，但我不會處罰他、不會罵他，所以我希望妳也不要這樣嘲笑他，小孩子也有自尊心的！」對方眼見自己八卦不成，便摸摸鼻子說「唉唷好啦好啦～算我比較雞婆啦！」

原PO無奈地說，兒子剛開始戒晚上尿布，雖然偶爾還是會尿床，但頻率已經很低，昨晚是因為做惡夢才不小心尿床，怎料卻被鄰居笑「羞羞臉」，深怕這種嘲笑會害兒子心裡受傷。網友也忿忿不平留言，「沒教養的鄰居」、「你也知道你比較雞婆喔」、「真討厭的鄰居，偷聽還敢嘲笑別人當有趣」、「這種人常常自以為幫人，實質上一點幫助都沒有」、「阿嬤你以後比小朋友更會尿床，是不是也要打一打？」

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
車禍6死！3高中生2中輟、1休學　校方曝坎坷經歷：全單親
3對情侶赴黃泉！女高中生離家9天亡　爸：本就反對談戀愛
3對情侶「高速超車」最後畫面曝！劇晃下秒自撞
台積電子公司副總猝死　上周才參加車用晶片會
專家：越早下注越會中！點新聞雲App「獎金天天百萬」快衝
選秀評價51歲周傳雄？　22歲女歌手反擊了　

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

從小聽不見、即將全盲　韓國人氣插畫家列「心願清單」新書超療癒

發燒、腹瀉禁跟團出遊！旅遊業者扣必要費用後需「全額退款」

案913「超謹慎採檢史」曝光！神守備1個月確診　網淚讚：無比感動

37家旅館「住宿券」違規！煙波、承億文旅上榜　消保處抽查名單出爐

小資族替自己加薪！　點開新聞雲App「獎金天天百萬」 專家：越早下注越會中

【廣編】玩出屬於我的日本　食尚玩家日本風格生活節

賣場「自助結帳區」空蕩蕩！人工結帳卻排爆　網點3問題：超難用

老公約好友去「7」！她好奇求解暗號祕密...下秒臉綠了

樂園、景區擬設人流總量管制！林佳龍曝「人車管控方法」

春節領鈔「銀行出動這台備戰」　內行人一看就知這裡都住田僑仔

沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來

外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

苗栗議員分享超神「水溝停車」片　用不著堆高機！人工示範給你看

調皮橘貓四肢舉高緊貼沙發邊緣　秒變壁虎瘋狂爬行：我還會迴轉

3隻地主貓安靜凝視「貴賓的狗」　汪震驚頻頻轉頭：真的在看我...

全台目睹「巨大火球」炸亮夜空　9秒畫面曝！駕駛：跟車一樣大

狗媽媽生產完竟將胎兒「吞下肚」！專家曝原因：為了攝取更多營養

從小聽不見、即將全盲　韓國人氣插畫家列「心願清單」新書超療癒

發燒、腹瀉禁跟團出遊！旅遊業者扣必要費用後需「全額退款」

案913「超謹慎採檢史」曝光！神守備1個月確診　網淚讚：無比感動

37家旅館「住宿券」違規！煙波、承億文旅上榜　消保處抽查名單出爐

小資族替自己加薪！　點開新聞雲App「獎金天天百萬」 專家：越早下注越會中

【廣編】玩出屬於我的日本　食尚玩家日本風格生活節

賣場「自助結帳區」空蕩蕩！人工結帳卻排爆　網點3問題：超難用

老公約好友去「7」！她好奇求解暗號祕密...下秒臉綠了

樂園、景區擬設人流總量管制！林佳龍曝「人車管控方法」

春節領鈔「銀行出動這台備戰」　內行人一看就知這裡都住田僑仔

說・流行／最會玩黑色的Rick Owens連GD都是粉絲　讓Converse突破百年來的設計

「包裹到貨」詐騙簡訊最常見　Whoscall統計2020年全球詐騙逾2.8億次

15年中古房價倍漲　軍公教買盤撐住「兵工廠」話題重劃區

給阿嬤照顧7天！瑪爾被寵到「忘記親娘」　生氣汪汪叫：別碰我

登妻子雲端照驚見「驗孕棒」秒綠　小兒科名醫翻拍挨告結果曝

石木欽案 法官交友踩紅線 翁茂鍾成喬事中心？｜行動法庭 第108集

《戰艦世界》西遊記戰艦大解密！總監神秘預告「另類合作將登場」

外婆三明治飄炭烤香！西湖市場人氣早午餐　起司香腸堡塞滿滿香腸

門檻只要10美元！SpaceX商業太空旅行拚「今年底」升空　入選條件曝光

趙少康不排除參選2024　侯友宜：國民黨難得的好人才

生活熱門新聞

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

美女房客3個月毀套房　房東拍下一條腿

今晨7.8℃！高溫降10度轉雨　小年夜恐全台大變天

麵包18元「拿到櫃台漲1倍」　店員理由曝光

家族基因太強！姐妹狂登表特版　街口老闆嫩妻身世曝

巨大火球9秒破空　駕駛：跟車一樣大

52台傳獎落華視！　NCC證實了

12星座男戀愛需求曝！2種人「75%肉體激情」　牡羊認了

小吃店賣什麼最賺？「答案公布」網喊不意外

韓妞都說準！「剪指甲」心理測驗看個性

老公死黨喝喜酒只包2600　台北人妻逼絕交

屁妹IG自爆新冠還亂跑　她通報1922鬧大了

北台灣明轉濕涼「高溫掉7°C」

兩本聯絡簿「字跡神轉變」！國小兒給1理由

更多熱門

相關新聞

鄰居要求關WiFi：家有孕婦！　孩子回1句萬人朝聖

鄰居要求關WiFi：家有孕婦！　孩子回1句萬人朝聖

青島一住戶日前回家，發現家大門被樓下鄰居貼了一張手寫信，認真一看當場火冒三丈。紙條寫道，「請不在家或晚上睡覺時關掉WiFi，因為孕婦怕輻射，請配合。」之後，手寫信被PO上網，網友看後怒轟，「這智商也別生孩子了先去看看腦子吧。」

叫玩伴去買糖　男性侵殺害3歲女

叫玩伴去買糖　男性侵殺害3歲女

她因疫情滯留海外！房子竟被鄰居撬鎖出租

她因疫情滯留海外！房子竟被鄰居撬鎖出租

2汪綁架落單雞　真相反轉笑噴網

2汪綁架落單雞　真相反轉笑噴網

不爽鄰居抽菸持鋁棒爆頭　判6年定讞

不爽鄰居抽菸持鋁棒爆頭　判6年定讞

關鍵字：

尿床鄰居大媽

讀者迴響

熱門新聞

台中6打9尋仇狂射11槍　慘遭反擊

即／台南重大車禍　6人已無生命跡象

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

51歲周傳雄上大陸選秀「結果評審才22歲」！

哈士奇吞萬價鱷魚　找嘸上顎殘骸

遭網瘋猜尾牙性騷雞排妹！　金曲歌王發聲明：秉持本份、潔身自愛

小鐘爆氣「詹惟中當我飯局妹」錄影大吵

這群人展瑞「刪光49萬人IG貼文」長文曝壓抑心聲

快訊／台南車禍畫面曝！甩尾猛撞6人無生命跡象

即／烘爐地驚傳2男命案　現場留炭盆

他9歲停止發育！和愛妻合影遭諷「母子」

最強學士服照曝光！女大生「上衣失蹤」剩領巾

台南車禍5死1命危　報案者聽到呻吟聲

最強考生曝光！姓名「文ＯＯ君」網傻：怎麼贏？

快訊／台南深夜車禍！車內6人送醫皆不治

更多

最夯影音

更多
沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來

沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來
外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面