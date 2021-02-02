尿床被笑「羞羞臉沒被打？」5歲兒低頭自責…媽心碎：隔壁大媽偷聽

▲在陽台洗床單被隔壁大媽偷聽對話。（示意圖／翻攝自pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

5歲兒子不久前開始學晚上戒尿布，初期很有可能還是會不小心尿床，這時家長應該給予鼓勵，建立自信心，想不到竟然有雞婆的鄰居大媽偷聽他們家對話，跑去笑孩子「羞羞臉」，害小孩慚愧又自責地跑掉，自尊心受到大大打擊。

一名媽媽在臉書社團「爆怨2公社」表示，昨天在後陽台洗床單時，隔壁上個月才搬來的大媽剛好也在陽台，她和老公聊到5歲兒子昨晚尿床的事，夫妻倆正在討論如何為兒子改善，沒想到整個對話過程都被隔壁大媽偷聽，甚至還自以為是地做出評論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

夫妻倆聊到一半，兒子走進後陽台找爸媽，隔壁大媽一看到就揶揄地說，「唉唷！弟弟羞羞臉，5歲了在讀書了還會尿床，你有沒有被你媽媽打屁股？一定有吼？」兒子沒料到自己尿床的事會被鄰居知道，當下感到尷尬又無地自容，隨即快速地跑回去屋內。

▲剛開始學戒尿布，尿床很正常。（示意圖／pixabay）



結果隔壁大媽仍不罷休，繼續跟原PO說，「他也會拍謝捏哈哈，啊妳到底有沒有處罰他，我跟妳說，小孩上學了就要嚴格一點教他不要尿床，不然也有上國中還在尿床的，你看我孫子……。」原PO聽到一半實在忍無可忍，出聲制止對方，「其實我兒子已經很努力了！我們有在教他，但我不會處罰他、不會罵他，所以我希望妳也不要這樣嘲笑他，小孩子也有自尊心的！」對方眼見自己八卦不成，便摸摸鼻子說「唉唷好啦好啦～算我比較雞婆啦！」

原PO無奈地說，兒子剛開始戒晚上尿布，雖然偶爾還是會尿床，但頻率已經很低，昨晚是因為做惡夢才不小心尿床，怎料卻被鄰居笑「羞羞臉」，深怕這種嘲笑會害兒子心裡受傷。網友也忿忿不平留言，「沒教養的鄰居」、「你也知道你比較雞婆喔」、「真討厭的鄰居，偷聽還敢嘲笑別人當有趣」、「這種人常常自以為幫人，實質上一點幫助都沒有」、「阿嬤你以後比小朋友更會尿床，是不是也要打一打？」