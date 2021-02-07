解放軍「最強神獸」99A主戰坦克　意外現身中印邊境！

▲ 央視意外曝光99A型主戰坦克。（圖／翻攝自央視）

記者蔡儀潔／綜合報導

中印邊境仍在對峙，大陸央視《軍事報道》節目3日釋出影片，意外曝光一輛被稱為解放軍「最強神獸」的99A型主戰坦克，證實其已部署在海拔超過5000公尺的邊境上，與印軍直接對峙。

該節目是介紹解放軍汽車運輸團開向喀喇昆侖邊防前綫、向軍人運送新春過節年貨，然而當車隊翻山越嶺，到達前線部隊駐地時，迎接他們的竟是99A型主戰坦克。

▲99A重型主戰坦克。（圖／翻攝CCTV+）

大陸鷹派官媒《環球軍事時報》近日也以《解放軍坦克兵「最強神獸」99A被召喚到邊境，印軍看懂含義了麼？》為題，報導中印邊界的最新軍情動態。

內容寫道，比起其他坦克，99式坦克特別強調攻擊火力，整個設計幾乎以「如何充分發揮125滑膛砲火力優勢」而發展，設計同時具備先進與落後的層面，「用相對落後的動力系統，支撐先進火力系統發揮性能」。

印度目前裝備的最強坦克是購自俄羅斯的T-90S。據悉，T-90S也是在80、90年代研製，為T-72坦克的改進版，重約46噸，也使用125MM主炮，但使用傳統裝甲鋼板、多層複合裝甲及爆炸反應裝甲混合防護。

環球時報引述軍事專家指出，比較中印兩種主戰坦克，T-90S源於前蘇聯的T-72，當年其設計初衷是在歐洲平原上搞「鋼鐵洪流」，根本沒考慮過把其放到高原上作戰，也沒有將這種坦克搬到高原作實戰測試，「印度之所以將T-90S部署在中印邊境，純粹的是趕鴨子上架，無奈之舉。」

分析稱，T-90S不論火力和防護力也較99A弱，「即使99A被偷襲，T-90S先開炮也不能打穿99A的正面，而99A的激光（雷射）報警系統和壓制觀瞄系統會自動以制盲激光（雷射）反擊，幾秒後99A的主炮就開始反擊，T-90S會被開罐頭一樣被切開反殺。」