衛生棉尿布堆成山！天兵女「最噁浴室」照片曝　成因讓人傻眼

▲衛生棉、尿布堆成一座小山。（圖／翻攝自Tiktok）



記者崔子柔／綜合報導

住在佛州（Florida）某公寓的女子近日請了清潔公司替她處理住處，她的浴室牆邊堆滿衛生棉、尿布，垃圾還滿出去溢道走廊上，讓清潔人員忍不住說是「最噁的垃圾現場」。

根據《太陽報》報導，美國Crime Scene Cleaning專門處理兇案現場、嚴重囤積垃圾的住宅等，該公司18日在官方Tiktok帳號上發出一個「垃圾屋」的影片，目前已超過340萬次觀看，形成原因也讓人相當傻眼。

▲專業清潔人員也看傻。（影／翻攝自Tiktok）



委託人表示，因為浴室水管破裂，她就拿尿布和衛生棉吸水，漸漸累積成一座「小山」，近日要搬離佛州才連絡專業團隊來解決。

垃圾從浴室散布到走廊，四處都有深咖啡色的汙垢，洗手台、馬桶看起來也不像能正常使用，畫面中可見，工作人員身著防護衣，還拿出巨型鏟子來清理垃圾。