快訊／9縣市低溫特報！氣象局示警：氣溫恐探「10度以下」

▲氣象局發布低溫特報。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日各地天氣穩定，都是多雲到晴天氣狀態，白天高溫回升，為溫暖舒適的好天氣，不過夜間受到輻射冷卻影響，9縣市將有10度以下低溫，中央氣象局已發布低溫特報示警。

氣象局表示，輻射冷卻影響，各地早晚氣溫仍偏低。今(20日)晚至明(21日)晨局部地區有10度以下氣溫發生的機率。而今日下午至明日上午低溫區域，包括新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、臺南市、花蓮縣、金門縣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局表示，今天因輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，清晨在雲林以南至屏東、苗栗以北、東半部及金門有10度以下的低溫發生，沿海空曠地區及近山區平地溫度又更低一些。

▲各地日夜溫差大，部分縣市入夜溫度下探10度。（圖／記者李毓康攝）

天氣方面由於大氣偏乾，各地大多為晴到多雲，且環境風向漸轉東風，氣溫將持續回升，預測北部及東半部高溫約22至24度，中南部25、26度左右，各地日夜溫差較大，早出晚歸應適時添加衣物以免著涼。

此外，位於菲律賓東南方海面1號颱風「杜鵑」，今天清晨2時位於鵝鑾鼻南南東方約1970公里之海面上，朝菲律賓中南部群島方向移動，對臺灣沒有直接影響。