毛帽頂端常見「一顆毛球」設計　服飾史學者曝超重要用途

▲毛帽可說是又實用又時尚的單品配件。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

雖然時序已經漸漸進入春天，不過偶爾還是會有早晚相當寒冷的天氣狀況出現，在眾多防寒小物中，毛帽是一項可以很時尚也可以很實用的單品，許多毛帽頂端都會有一個毛球設計，除了好看之外，其實最初的設計理念還「防撞擊」的意義存在！

日本綜藝節目「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！」近期介紹服飾相關冷知識，服裝史學者「辻元佳史(辻元よしふみ)」在節目中解釋，帽子頂端附加一個球狀體的設計，可以讓配戴者在毛球碰到物品時就會有警覺，用以偵測危險，避免受傷。

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據悉，這種設計最初緣自於早期歐洲地區的海軍，當時的木質戰船船艙設計過於低矮，導致不少士兵在船上行動時，不時就會撞到船艙天花板，雖然不至於受到嚴重的傷害，但偶爾還是會流血事件發生。

此後，為了避免相同的事件再次出現，法國就在海軍水手帽上設計了一個紅色絨球，除了可以減緩衝擊造成的傷害外，後來也有「一滴血」的象徵，寓意為「作戰勇敢，不怕犧牲」，這個設計也一直流傳到現代。