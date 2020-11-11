樹林化學倉庫凌晨失火　火舌竄出「蔓延3連棟」...百坪廠房燒燬

▲樹林連棟鐵皮工廠大火，火勢迅速往2側延燒。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市樹林區11日凌晨2時許，西圳街一段203巷一間鐵皮倉庫傳出大火，倉庫內堆放大量易燃物，火勢迅速往建物兩側蔓延，相鄰的2間鐵皮工廠也陷入大火。警消獲報迅速趕抵，拉出多條水線射水救火，並噴灑泡沫藥劑避免復燃，所幸火警未造成人員受困傷亡，總燃燒面積約為300平方公尺，確切起火原因有待調查釐清。

據了解，該處為3連棟鐵皮屋，起火地點為一間化學倉庫，由於屋內堆放大量塑膠桶、化學藥劑等易燃物，火勢燃燒猛烈，火舌同時往2側延燒，波及相鄰的空壓機工廠、基地台公司。由於起火時建物鐵門處於關閉狀態，大火伴隨高溫濃煙在屋內悶燒，警消動用破壞器材破壞鐵門，朝屋內射水救火。

▲樹林連棟鐵皮工廠大火，警消緊急破壞鐵門朝內射水。（圖／記者游宗樺攝）

報案民眾表示，當時聽到起火倉庫有警報器聲傳出，出來查看時看到濃煙跟火光從鐵皮屋內冒出；遭波及的基地台公司負責人則說，知道自家辦公室遭大火波及立刻趕來，發現辦公室內部器材遭大火燒毀，由於鐵皮建物保險公司不提供保險，所造成的損失暫時無法估計。

新北市消防局救災救護第五大隊大隊長林永東表示，火災發生時隔壁的空壓機工廠有人聽到警報聲，於是協助打電話報警，警消於凌晨2時9分獲報後，出動105名警消、43輛各式救助車輛到場，發現共有3間鐵皮工廠起火，立即拉水線進行救火，並在凌晨2時37分成功控制火勢，燃燒面積粗估約為300平方公尺，確切燃燒原因有待後續調查釐清。

▲現場瀰漫惡臭濃煙。（圖／記者游宗樺攝）