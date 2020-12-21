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5人被化骨水削皮去肉慘狀曝！清洗外牆噴濺　無良包商：洗洗就好

▲5名宏璟清潔公司的員工出面指控，公司要求他們用氫氟酸清洗外牆，導致手腳受傷求助無門。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲5名宏璟清潔公司的員工出面指控，公司要求他們用氫氟酸清洗外牆，導致手腳受傷求助無門。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

5名任職於宏璟環保清潔公司的員工，出面控訴資方罔顧工安、欺壓勞工；要他們用俗稱「化骨水」的氫氟酸清洗外牆，導致作業過程遭噴濺，導致手、腳多處受傷，事後宏璟未提供職災補償，21日上午他們已向新竹科學園區管理局申請勞資爭議調解，並向大客戶台積電喊話，希望台積電督促承包商遵守勞動法令。

據了解，宏璟清潔公司承攬竹科多家廠辦大樓外牆清洗工作，其中也有台積電等大廠，而這5名受害勞工當中，有2人各於2019、2020年在台積電七廠、八廠清洗外牆時，被作業過程使用的氫氟酸噴濺，導致手、腳受傷。他們當下向宏璟主管表示疼痛不適，主管卻要求用水沖一沖就繼續工作。2名員工忍到下班才就醫，已造成化學灼傷，需要削去皮肉進行治療。

事發後，宏璟非但沒有任何職災補助，還要求員工簽屬和解書，勞工憤怒表示，2019年受傷至今，公司毫無改善，也沒有提供化學防護設備，事發後才購買1組六弗靈（氫氟酸解毒劑）充數。按照台積電規定，宏璟不能使用氫氟酸進行清洗，公司明知故犯，還對員工下封口令。曾有台積電稽核人員驗出他們作業現場pH值超標，提醒他們小心；但勞工怕被宏璟懲罰，不敢向台積電揭穿。

▲▼這5名宏璟員工也出面指控，受傷後不僅未提供職災補助，還要求烈日下工作8小時，高空作業更無適當防護。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼這5名宏璟員工也出面指控，受傷後不僅未提供職災補助，還要求烈日下工作8小時，高空作業更無適當防護。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼這5名宏璟員工也出面指控，受傷後不僅未提供職災補助，還要求烈日下工作8小時，高空作業更無適當防護。（圖／記者黃孟珍翻攝）

另外3名勞工則指控，公司讓他們在烈日高溫下連續工作8小時不能休息，沒有適當防護進行高空作業，造成摔落受傷等違反職業安全衛生法情事。且5位當事人都有超時工作領不到加班費、無故苛扣工資、勞保高薪低報的情形，還要不時忍受主管的言語辱罵。5人不堪受此對待，才會依勞基法主動要求資遣，並向科管局申訴。

新竹縣議員羅美文、陳新源也表示，宏璟嚴重侵害勞工權益，科管局應該徹查並開罰；新竹縣產業總工會劉興德理事長則認為，這個案例看出承包商底下的勞工非常弱勢，呼籲勞工還是要加入工會，才能維護權益。

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